Recife e outras seis capitais iniciam o ano com passagens de ônibus mais caras

As tarifas de ônibus no Grande Recife serão reajustadas neste domingo (5). O Anel A sofre reajuste de 4,29% e passa a custar R$ 4,30

As passagens de ônibus no Grande Recife serão reajustadas a partir deste domingo (5). O Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM) aprovou, na última segunda-feira (30), a proposta do governo de Pernambuco de reajuste de 4,29% na tarifa dos ônibus da região metropolitana da capital pernambucana, no chamado Anel A, usado por mais de 80% dos passageiros.

Já as demais tarifas (incluindo as linhas opcionais) foram reajustadas em 7,63%. Com a decisão, a tarifa do transporte do Anel A aumenta de R$ 4,10 para R$ 4,28 (será arredondada para R$ 4,30).

Desde 2022, os valores das passagens não eram reajustados. O percentual de reajuste anunciado foi o menor entre as capitais que aumentaram as tarifas do transporte público entre o fim de 2024 e o início deste ano novo.

Aumento em outras capitais

Além do Recife, outras seis capitais começaram o ano de 2025 com as tarifas mais caras: Belo Horizonte, Florianópolis, Natal, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. O aumento dos bilhetes já pesa no bolso dos passageiros de algumas cidades desde o fim de dezembro.

Em Belo Horizonte, as tarifas de ônibus foram reajustadas na última quarta-feira (1º). O valor da passagem das linhas curtas passou para R$ 2,75 e o das linhas convencionais, R$ 5,75. Já a tarifa de ônibus em Florianópolis foi reajustada, também na quarta, com o novo preço passando para R$ 5,75 para os usuários do Cartão Cidadão do Sistema Integrado de Mobilidade.

Em Natal, desde último domingo (29/12), a tarifa de ônibus sofreu um reajuste de 8,88% e agora custa R$ 4,90. A passagem do transporte coletivo no Rio de Janeiro subirá R$ 0,40, a partir deste domingo (5), custando R$ 4,70.

Já em Salvador, a tarifa do transporte público também aumentou R$ 0,40 – alta de 7,69% – e a passagem subiu de R$ 5,20 para R$ 5,60, desde este sábado (4). Em São Paulo, o aumento entrará em vigor a partir de segunda-feira (6). O valor passará de R$ 4,40 para R$ 5,00, o que corresponde a alta de 13,6%.

Novos valores das passagens de ônibus no Grande Recife



ANEL A

Tarifa atual: R$4,1080

Tarifa 2025: R$4,30

Reajuste de 4,29%

ANEL G

Tarifa atual: R$2,6962

Tarifa 2025: R$2,90

Reajuste de 7,63%

LINHAS OPCIONAIS

041 - SETÚBAL (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$5,1369

Tarifa 2025: R$5,60

Reajuste de 7,63%

064 - PIEDADE (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$7,7050

Tarifa 2025: R$ 8,30

Reajuste de 7,63%

072 - CANDEIAS (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$7,7050

Tarifa 2025: R$8,30

Reajuste de 7,63%

160 - GAIBU / BARRA DE JANGADA - VIA PAIVA (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$ 7,7050

Tarifa 2025: R$8,30

Reajuste de 7,63%

191 - RECIFE/PORTO DE GALINHAS (S/AR)

Tarifa atual: R$ 13,7176

Tarifa 2025: R$ 14,80

Reajuste de 7,63%

195 - RECIFE/PORTO DE GALINHAS (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$ 20,0326

Tarifa 2025: R$ 21,60

Reajuste de 7,63%

214 - UR-02/IBURA (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$7,7050

Tarifa 2025: R$8,30

Reajuste de 7,63%

224 - UR-11 / JORDÃO (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$7,7050

Tarifa 2025: R$8,30

Reajuste de 7,63%

229 - MARCOS FREIRE (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$ 7,7050

Tarifa 2025: R$8,30

Reajuste de 7,63%

342 - CURADOS (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$7,7050

Tarifa 2025: R$8,30

Reajuste de 7,63%