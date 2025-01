Alagamento na BR-408, em São Lourenço, continua causando lentidão no trânsito

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O alagamento que atinge a BR-408, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife prejudica o trânsito a três dias consecutivos, causando transtornos a motoristas que vem do interior do Estado.

A situação, que começou na quarta-feira (15), ainda não foi completamente resolvida, o que tem gerado congestionamentos.

Trânsito lento

O trânsito na BR-408 está comprometido devido à intensa água acumulada na via, dificultando a circulação dos veículos. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tráfego flui apenas pela pista mais à esquerda, próxima ao canteiro central.

Esse estreitamento da passagem tem gerado uma lentidão considerável no quilômetro 94 da rodovia, onde o alagamento é mais intenso.

A PRF fez a sinalização do trecho afetado com cones. No entanto, a solução definitiva do problema ainda depende da drenagem da água.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Prefeitura de São Lourenço da Mata foram acionados para avaliar a situação e buscar alternativas para a drenagem da água.

As chuvas do início da semana causou diversos pontos de alagamentos em toda Região Metropolitana, mas agora, o clima está estável.

A Prefeitura de São Lourenço informou, ao JC, que está aguardando as providências do DNIT para drenagem do local.

