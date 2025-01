Colisão entre dois ônibus deixa feridos na Zona Norte do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um sinistro de trânsito envolvendo dois ônibus deixou cerca de 15 pessoas feridas na manhã desta terça-feira (21), na Avenida Norte, Zona Norte do Recife.

Os veículos pertencem à mesma empresa e seguiam em direção ao Centro, operando nas linhas Guabiraba/Jenipapo e Guabiraba/Derby.

Motorista passou mal antes da colisão

De acordo com o Secretário Geral do Sindicato dos Rodoviários, Carlos Medeiros, que esteve no local, o sinistro ocorreu porque um dos motoristas passou mal e perdeu o controle do veículo, colidindo com o ônibus que estava à frente.

A parte frontal do ônibus que colidiu ficou completamente destruída e cerca de 15 pessoas precisaram de atendimento médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado às 6h45 e afirma que quatorze foram atendidas pela equipe, três encaminhadas para a UPA Torrões; duas para a Policlínica Barros Lima; duas para o Hospital da Restauração; três para a UPA Caxangá; duas para a Policlínica Amaury Coutinho; uma para o Hospital dos Servidores e a outra finalizada no Hapvida Derby.

A outra vítima foi removida pelo Corpo de Bombeiros.

Sinistro ocorreu por volta das 06:45 da manhã desta terça-feira (21) - Sidney Lucena/JC Imagens

O Corpo de Bombeiros também foi chamado e colaborou com o socorro aos feridos, que receberam atendimento antes de serem encaminhados a unidades de saúde da região.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) foi até o trecho da avenida para organizar o tráfego. O sinistro aconteceu nas proximidades do Parque Urbano da Macaxeira, ponto de grande movimento nas primeiras horas do dia.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.

Sinistro ocorreu por volta das 06:45 da manhã desta terça-feira (21) - Sidney Lucena/JC Imagens

