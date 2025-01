Ônibus no Recife: qual o motivo da paralisação dos Rodoviários?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os usuários do transporte público na Região Metropolitana do Recife (RMR) enfrentam dificuldades para chegar aos compromissos na manhã desta quarta-feira (22).

O Sindicato dos Rodoviários está promovendo uma paralisação das atividades. O motivo é o atraso no pagamento da quinzena salarial de trabalhadores de diversas empresas de ônibus. A ação mantém os coletivos nas garagens desde a madrugada.

Em um áudio que circula nas redes sociais, o presidente do Sintro-PE, Roberto Carlos, destacou que a decisão de impedir a saída dos ônibus foi tomada devido ao não cumprimento do prazo de pagamento por parte das empresas.

Segundo ele, trabalhadores do sindicato estão mobilizados desde as primeiras horas do dia para garantir que os coletivos permaneçam estacionados.

Quais empresas estão paradas?

Entre as empresas que ainda não efetuaram o pagamento estão Borborema, São Judas Tadeu, Metropolitana, Caxangá, Globo e Pedrosa. Ao todo, nove garagens estão fechadas.

A paralisação afetou diretamente milhares de passageiros, que enfrentaram dificuldades para se deslocar devido à ausência de coletivos nas ruas

Terminais Integrados (TI) e paradas registraram grande movimentação de pessoas à espera de transporte.

De acordo com Carlos Medeiros, secretário do Sintro-PE, "os ônibus só saem da garagem quando sair o pagamento".

A mobilização, segundo o sindicato, é um recado direto às empresas para garantir o cumprimento dos direitos trabalhistas.

Paradas cheias na manhã desta quarta (22), devido à paralisação dos rodoviários em algumas linhas



Quando os ônibus voltam no Recife?

A Urbana-PE, que representa as empresas de transporte, emitiu uma nota explicando que o atraso no pagamento se deve à falta de repasse de subsídios por parte do Governo do Estado, que deveria ter ocorrido no dia 20 de janeiro.

A entidade afirma que os pagamentos serão realizados ainda hoje, até o meio-dia, e que medidas estão sendo tomadas para normalizar a situação.

Na nota, a Urbana-PE ressaltou que a situação foi previamente comunicada ao órgão gestor, aos colaboradores e ao sindicato, e que a "decisão de postergar os pagamentos foi uma medida excepcional".

Com a promessa de pagamento até o meio-dia, a expectativa é que os ônibus voltem a circular gradualmente ao longo da tarde, mas sem confirmação.