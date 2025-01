Veja como está a situação do Metrô do Recife nesta quarta-feira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Região Metropolitana do Recife (RMR) amanheceu com diversas empresas de ônibus paralisadas nesta quarta-feira (22), gerando um impacto no transporte público de toda a região. Segundo a CBTU, o Metrô do Recife funciona normalmente nesta manhã.

Apesar disso, a paralisação dos rodoviários pode impactar no fluxo de passageiros do metrô. A expectativa é de que menos pessoas cheguem às estações, já que cerca de 55% dos passageiros acessam o sistema por meio das de integrações.

A CBTU informa que está monitorando a situação com as câmeras do metrô em tempo real, e caso haja necessidade serão injetados mais trens.

Paralisação dos rodoviários

Rodoviários de diversas empresas de ônibus do Grande Recife decidiram paralisar as atividades nesta quarta devido a um atraso no pagamento dos salários.

Ao JC, Carlos Medeiros, Secretário do Sindicato dos Rodoviários, afirmou que os ônibus só vão deixar as garagens "quando sair o pagamento".

A Urbana-PE emitiu nota informando que o pagamento será realizado até o meio-dia desta quarta e justificou que os atrasos ocorreram por falta de repasses do governo do Estado.

