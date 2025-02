Chuvas: Linha Centro do Metrô do Recife é paralisada devido às fortes chuvas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) suspendeu a operação da Linha Centro do Metrô do Recife, a maior do sistema de transporte sobre trilhos e que responde pelo deslocamento diário de mais de 150 mil pessoas na Região Metropolitana do Recife.

A decisão de paralisar o serviço foi tomada devido às fortes chuvas que atingem o Grande Recife desde o fim da tarde de terça-feira (5/2). A Linha Centro conecta o Centro do Recife ao município de Camaragibe, na Zona Oeste da RMR. A Linha Sul, que liga o Centro da capital a Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, segue com a operação normal.

“A CBTU Recife informa que devido ao alagamento da via e de outros setores da Linha Centro do Metrô do Recife, todas as estações estão sendo fechadas neste momento, por volta das 9h20. A CBTU irá retirar os passageiros que estão nas estações e trens. A Linha Sul continuará operando”, afirmou a CBTU em nota.

Segundo a companhia, o volume de água sobre os trilhos está preocupante e, para evitar um risco maior, como um curto-circuito generalizado, a decisão foi por desligar todo o sistema, provocando a suspensão da operação.



