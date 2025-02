Chuvas no Recife: túnel da Via Mangue é interditado por causa das chuvas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As chuvas que caem na capital e no Grande Recife desde o fim da tarde de terça-feira (4/2) provocaram a interdição do Túnel Josué de Castro, no Pina, mais conhecido como o túnel da Via Mangue, na Zona Sul do Recife.

O fechamento do túnel provoca um impacto gigante na circulação dos veículos, já que é, desde a construção da Via Mangue, dez anos atrás, a principal saída da área Sul do Recife e também de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Motoristas que ainda insistiram em sair de casa mesmo com a previsão de muitas chuvas e alertas feitos pela prefeitura devem evitar o túnel. A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) está orientando os motoristas que trafegam pela Via Mangue a desviar o percurso pela Avenida República Árabe Unida.

Em seguida, acessar a Rua Nogueira de Souza para cruzar a Avenida Herculano Bandeira e chegar à Avenida Antônio de Góis, seguindo em direção ao Centro do Recife e à Avenida Agamenon Magalhães.



ALAGAMENTO NO TÚNEL DA VIA MANGUE JÁ PROVOCOU MORTE NO RECIFE

ALAGAMENTO NO TÚNEL DA VIA MANGUE JÁ PROVOCOU MORTE NO RECIFE

A decisão da Prefeitura do Recife de interditar o Túnel Josué de Castro é preventiva para evitar mortes, como já aconteceu em outros anos na capital. Em junho de 2019, uma mulher morreu afogada depois de o condutor do carro em que estava insistir em passar pelo Túnel da Via Mangue. Josué de Castro, no Pina, na Zona Sul do Recife. O local estava alagado, mas as pessoas não faziam ideia do nível da água.

Na época, o Corpo de Bombeiros informou que a vítima, identificada como Mirelle Paula da Silva, de 34 anos, era passageira do veículo. Outras duas mulheres estavam no carro e conseguiram se salvar.

TÚNEL DO JORDÃO TAMBÉM PROVOCOU MORTE DEVIDO AO ALAGAMENTO

Em agosto de 2022, mais uma morte provocada pelo alagamento de túneis devido às fortes chuvas. Na época, o fato aconteceu no Túnel Felipe Camarão, conhecido como Túnel do Jordão, também na Zona Sul do Recife.

Uma idosa de 81 anos morreu afogada ao tentar passar de carro pelo túnel, mesmo estando alagado. As equipes do Corpo de Bombeiros que fizeram o resgate do corpo informaram que o veículo estava virado com as rodas para cima.

Na época, foi informado que não houve um capotamento. O carro teria ‘boiado’ devido ao alto volume de água no túnel e tombado pela lateral, segundo a perícia técnica.

A vítima foi identificada como Sônia Maria Dantas e a causa da morte, assim como a do Túnel da Via Mangue, foi afogamento.

CONFIRA ONDE MAIS CHOVEU NO GRANDE RECIFE NESTA QUARTA (5/2)

Camaragibe | 110,39 mm (Jardim Primavera)

Camaragibe | 108,09 mm (Aldeia)

Paulista | 104,95 mm (Vila Torres Galvão)

Camaragibe | 103,72 mm (Timbi)

Paulista | 102,23 mm (Janga)

Olinda | 99,87 mm (Tabajara)

Recife | 98,8 mm (Brega E Chique)

Camaragibe | 97,8 mm (Convento Carmelo)

Recife | 97,13 mm (Torreão)