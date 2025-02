Carnaval 2025: interdição da Ponte Duarte Coelho altera percurso de 120 linhas e paradas no Centro do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mudanças são as mesmas de outros anos. Principal dica para quem se dirige de ônibus ao Centro do Recife é embarcar na mesma parada que desembarcou

O fechamento da Ponte Duarte Coelho, no Centro do Recife, a partir do sábado (22/2), irá alterar o percurso de 120 linhas de ônibus e a localização de 36 pontos de embarque e desembarque nos bairros de Santo Antônio, São José e Boa Vista.

As mudanças começam às 11h, mesmo horário previsto para o início da interdição da ponte para a montagem da alegoria gigante do Galo da Madrugada. Segundo o Grande Recife Consorcio de Transporte Metropolitano (CTM), as mudanças afetarão 76 linhas convencionais, 4 linhas BRT’s e 40 linhas de Bacurau.

Devido ao bloqueio, 36 pontos de embarque e desembarque serão alterados e criados para atender os passageiros durante o período do Carnaval 2025. A dica para quem utiliza os ônibus para chegar ao Centro do Recife é a mesma de todos os anos: sempre embarcar no coletivo na volta para casa na mesma parada que desembarcou pela manhã.

O CTM garante que estará com orientadores para ajudar os passageiros sobre a mudança. A divulgação, entretanto, só começará na segunda-feira, primeiro dia útil após a interdição da Ponte Duarte Coelho. E essa orientação seguirá até a manhã da sexta-feira pré-carnavalesca (28/2).

CONFIRA AS MUDANÇAS NAS 140 LINHAS:

PONTE DUARTE COELHO TEM INTERDIÇÃO ANTECIPADA POR MAIS UM ANO

O?nibus tera?o mudanc?as de itinera?rios e paradas com a interdic?a?o da Ponte Duarte Coelho para o Carnaval 2025 - Guga Matos/JC Imagem

Por mais um ano, a Prefeitura do Recife decidiu antecipar o fechamento da Ponte Duarte Coelho, corredor de transporte público no Centro do Recife, para a montagem da alegoria gigante do Galo da Madrugada. Na folia de 2025, assim como aconteceu em 2024, a ponte será interditada cinco dias antes do que costumava acontecer.

Os desvios serão montados nos mesmos pontos de outros anos: na Avenida Conde da Boa Vista com a Rua da Aurora; na Rua do Sol com a Ponte Duarte Coelho; e na Avenida Dantas Barreto com a Avenida Guararapes.

É importante destacar que a Ponte Duarte Coelho será reaberta apenas no domingo pós-Carnaval (9/3), quando toda a estrutura será desmontada.

Assim como em 2024, a antecipação do fechamento da Ponte Duarte Coelho foi uma decisão da Prefeitura do Recife para viabilizar a subida da alegoria gigante, também antecipada para a quarta-feira (26/2). Até o ano passado, o galo gigante costumava começar a ser montado na quarta, a partir das 22h, e era erguido na quinta ou, no máximo, na sexta-feira de Carnaval.