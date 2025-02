Carnaval 2025: Galo da Madrugada tem esquema especial de transporte público. Confira as linhas de ônibus e a operação do metrô

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Folião que mora na área Sul do Grande Recife deve lembrar que a Linha Sul do metrô estará fechada neste Sábado de Zé Pereira. Só a Linha Centro opera

O desfile do Galo da Madrugada, que acontece neste Sábado de Zé Pereira, irá, como em todos os carnavais, alterar completamente a circulação de veículos na área central do Recife. Principalmente do transporte público.

O desfile do ‘maior bloco do mundo’ vai afetar 137 linhas, sendo 90 convencionais, 7 BRT’s e 40 bacurais, que terão itinerário e pontos de embarque/desembarque alterados temporariamente. Além disso, o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) estará reforçando a frota de 82 linhas exclusivamente para o Sábado de Zé Pereira.

“Está programada a realização de mais de 15 mil viagens de ônibus apenas no dia do Galo da Madrugada. Uma forma de estimular o folião a usar o transporte público no Carnaval, facilitando o deslocamento das pessoas. Também é importante lembrar que estamos ativando sete linhas expressas que sairão dos principais shoppings da RMR e quatro circulares, sendo duas exclusivas para o Galo”, afirmou o coordenador de Operações do CTM, Mário Sérgio Cornélio.

ATENÇÃO PARA OS PONTOS DE RETORNO DOS ÔNIBUS

As 82 linhas que serão reforçadas terão 192 ônibus a mais, totalizando uma frota de 504 veículos. Os pontos de retorno das linhas que circularão no Galo da Madrugada serão na Rua Dom Bosco, Rua dos Palmares, Rua do Príncipe, Rua Velha, Rua Gervásio Pires e Cruz Cabugá, além dos Terminais Cais de Santa Rita e Largo da Paz.

Desfile do Galo da Madrugada será neste sábado (1º) - Tião Siqueira/JC Imagem

As linhas BRT’s do Corredor Norte/Sul, 1100 – TI PE-15 (PCR) (Parador), 1062 – TI Abreu e Lima (PCR) (Parador) e 1076 – TI Pelópidas (PCR) (Parador) irão operar com veículos convencionais para evitar possíveis depredações dos veículos BRTs e atenderão as paradas normais. Já as linhas do Corredor Leste/Oeste, 2437 – TI Caxangá (Conde da Boa Vista), 2441 - TI CDU (Conde da Boa Vista), 2444 - TI Getúlio Vargas (Conde da Boa Vista) e 2480 – TI Camaragibe/Derby, farão retorno na Estação Derby.

Lembrando que a principal recomendação para quem vai para a folia de ônibus é, na volta para casa, pegar o transporte no mesmo local em que desembarcou.

LINHAS EXPRESSAS PARA O GALO DA MADRUGADA

O Galo da Madrugada também terá linhas especiais, ativadas exclusivamente para o desfile, sendo uma expressa e outra circular: 067 – Shopping Guararapes/Galo e 117 – Circular do Galo.

A linha 067 – Shopping Guararapes/Galo vai sair do centro de compras, em Jaboatão dos Guararapes, no horário das 7h às 17h45, custando R$ 25,00 com pagamento em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito. Mas atenção: por se tratar de serviço eventual, não haverá gratuidade ou abatimento tarifário.

Desfile do Galo da Madrugada altera itinerário de mais de cem linhas de ônibus no Centro do Recife. Dica para folião é pegar o transporte no mesmo local que desembarcou - Paulo Maciel/CTM

Já a linha 117 – Circular do Galo será ativada no horário das 5h30 às 19h, e a tarifa será a do Bilhete Único (anel A: R$4,30), e os passageiros poderão embarcar utilizando o seu cartão VEM ou pagar em dinheiro, havendo gratuidade e abatimento tarifário.

Para mais informações sobre mudanças temporárias do itinerário e pontos de embarque e desembarque diferentes dos habituais dos ônibus, no período do carnaval, entrar no site www.granderecife.pe.gov.br.

ATENÇÃO FOLIÃO: LINHA SUL DO METRÔ NÃO VAI OPERAR

O folião que reside na área Sul da Região Metropolitana do Recife, principalmente no município de Jaboatão dos Guararapes, e costumava utilizar o Metrô do Recife para chegar ao desfile do Galo da Madrugada, no Centro do Recife, terá que optar pelo ônibus.

Linha Sul do Metrô do Recife não vai operar, pela primeira vez, no dia do Galo da Madrugada devido ao sucateamento do sistema - ALEXANDRE GONDIM/JC IMAGEM

Pela primeira vez na história do sistema metropolitano, ele estará parcialmente fechado para o desfile do ‘maior bloco do mundo’. Por falta de trens, a Linha Sul do Metrô do Recife - que conecta a região Sul do Grande Recife à capital - não irá funcionar no Sábado de Zé Pereira.

O fechamento da Linha Sul vai afetar diretamente 30 mil pessoas, segundo a CBTU, e é mais um reflexo da crise financeira-estrutural vivida pelo sistema, que já transportou quase 400 mil pessoas por dia e agora transporta menos de 200 mil.

O ramal, entretanto, voltará a funcionar normalmente no restante do Carnaval, inclusive no domingo (2/3), quando a manutenção preventiva que vem acontecendo desde agosto de 2024 estará suspensa.

ENTENDA COMO SERÁ A OPERAÇÃO DO METRÔ NO GALO DA MADRUGADA

Apenas a Linha Centro irá operar com 15 trens - exatamente os 10 que atendem à operação diária da Linha Centro e os 5 da Linha Sul. O esquema será semelhante ao de outros anos, com o metrô operando das 5h às 23h.

As Estações Recife, Joana Bezerra e Afogados ficarão abertas durante todo o período, tanto para embarque como desembarque. Já as outras estações da Linha Centro estarão abertas das 5h às 13h. A partir desse horário, funcionarão apenas para desembarque. Não será permitido embarcar.

Não será possível pagar a tarifa do metrô com PIX nas Estações Recife e Joana Bezerra, segundo a CBTU porque o esquema de acesso não permite o uso da tecnologia. E, além da Linha Sul, a Linha Diesel (VLT) também estará fechada, como acontece em todos os carnavais.

ESQUEMA DE ÔNIBUS PARA AJUDAR O PASSAGEIRO DO METRÔ

Diante da decisão de fechar a Linha Sul e centralizar os esforços de pessoal e infraestrutura na operação da Linha Centro, a CBTU Recife pediu ajuda ao governo de Pernambuco para montar um esquema de ônibus que ao menos minimize o impacto da ausência do metrô.

Uma operação foi montada com reforço em nove linhas de ônibus que atendem, principalmente, os Terminais Integrados do Barro, Afogados e Joana Bezerra, que devem ser as unidades que mais receberão passageiros do metrô com o fechamento da Linha Sul, principalmente na saída do Galo da Madrugada. A ligação do TI Barro com os TIs Prazeres e Cajueiro Seco é outra que está recebendo uma atenção especial devido ao aumento esperado de demanda.

LINHAS DE ÔNIBUS PARA CHEGAR AO GALO DA MADRUGADA

191 - Recife/Porto de Galinhas (N.Sra do Ó)

195 - Recife/Porto de Galinhas (Opcional)

185 - Cabo

166 - TI Cajueiro Seco (Rua do Sol)

115 - TI Aeroporto/TI Afogados

168 - TI Tancredo Neves (Conde da Boa Vista)

4123 - Três Carneiros Baixo (Cais de Santa Rita)

4133 - Três Carneiros (Cais de Santa Rita)

4137 (UR-11 (Cais de Santa Rita)

LINHAS DE ÔNIBUS PARA SAIR DO GALO DA MADRUGADA

206 - TI Barro/TI Prazeres (Jordão)

216 - TI Barro/TI Cajueiro

Dicas:

- Pegue o metrô na Estação Recife e siga até a Estação Barro. No TI Barro, faça a integração com um ônibus com destino a Prazeres ou Cajueiro Seco.

- O percurso inverso poderá ser realizado para chegar ao Galo da Madrugada: pegue o ônibus no TI Prazeres ou no TI Cajueiro Seco e siga até a Estação Barro. Na Estação Barro, embarque no metrô até a Estação Recife.