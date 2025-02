Carnaval 2025: com operação reduzida, veja como será o funcionamento do Metrô do Recife durante o Galo da Madrugada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O folião que reside na área Sul da Região Metropolitana do Recife, principalmente no município de Jaboatão dos Guararapes, e costumava utilizar o Metrô do Recife para chegar ao desfile do Galo da Madrugada, no Centro do Recife, terá que optar pelo ônibus.

Pela primeira vez na história do sistema metropolitano, ele estará parcialmente fechado para o desfile do ‘maior bloco do mundo’. Por falta de trens, a Linha Sul do Metrô do Recife - que conecta a região Sul do Grande Recife à capital - não irá funcionar no Sábado de Zé Pereira.

O fechamento da Linha Sul vai afetar diretamente 30 mil pessoas, segundo a CBTU, e é mais um reflexo da crise financeira-estrutural vivida pelo sistema, que já transportou quase 400 mil pessoas por dia e agora transporta menos de 200 mil.

O ramal, entretanto, voltará a funcionar normalmente no restante do Carnaval, inclusive no domingo (2/3), quando a manutenção preventiva que vem acontecendo desde agosto de 2024 estará suspensa.

Nesta sexta-feira (21/2), durante coletiva realizada pela Companhia, na Estação Recife, a superintendente do Metrô do Recife, Marcela Campos, explicou que a Companhia não teve outra opção, a não ser tomar a difícil decisão de fechar a Linha Sul para conseguir garantir a operação segura e eficiente da Linha Centro, que é a de maior demanda do sistema, principalmente no Galo da Madrugada.

“Foi uma decisão muito difícil, mas tivemos que optar pelo fechamento da Linha Sul para canalizar toda a energia operacional das nossas equipes para a Linha Centro. O metrô, como todos sabem, vive um momento muito crítico com problemas de infraestrutura que afetam a via permanente (trilhos), a rede aérea e a oferta de trens. Não tínhamos outra opção. E como a Linha Centro é o grande gargalo do dia do Galo da Madrugada, tivemos que priorizá-la”, afirmou.

ENTENDA COMO SERÁ A OPERAÇÃO DO METRÔ NO GALO DA MADRUGADA

Apenas a Linha Centro irá operar com 15 trens - exatamente os 10 que atendem à operação diária da Linha Centro e os 5 da Linha Sul. O esquema será semelhante ao de outros anos, com o metrô operando das 5h às 23h.

As Estações Recife, Joana Bezerra e Afogados ficarão abertas durante todo o período, tanto para embarque como desembarque. Já as outras estações da Linha Centro estarão abertas das 5h às 13h. A partir desse horário, funcionarão apenas para desembarque. Não será permitido embarcar.

Não será possível pagar a tarifa do metrô com PIX nas Estações Recife e Joana Bezerra, segundo a CBTU porque o esquema de acesso não permite o uso da tecnologia. E, além da Linha Sul, a Linha Diesel (VLT) também estará fechada, como acontece em todos os carnavais.

ESQUEMA DE ÔNIBUS PARA TENTAR ALIVIAR O IMPACTO DO FECHAMENTO DA LINHA SUL

Diante da decisão de fechar a Linha Sul e centralizar os esforços de pessoal e infraestrutura na operação da Linha Centro, a CBTU Recife pediu ajuda ao governo de Pernambuco para montar um esquema de ônibus que ao menos minimize o impacto da ausência do metrô.

Uma operação foi montada com reforço em nove linhas de ônibus que atendem, principalmente, os Terminais Integrados do Barro, Afogados e Joana Bezerra, que devem ser as unidades que mais receberão passageiros do metrô com o fechamento da Linha Sul, principalmente na saída do Galo da Madrugada. A ligação do TI Barro com os TIs Prazeres e Cajueiro Seco é outra que está recebendo uma atenção especial devido ao aumento esperado de demanda.

LINHAS DE ÔNIBUS PARA CHEGAR AO GALO DA MADRUGADA

Os recentes problemas do Metrô do Recife são reflexo da ausência de investimentos que o sistema sofre há quase uma década - DAY SANTOS/JC IMAGEM

191 - Recife/Porto de Galinhas (N.Sra do Ó)

195 - Recife/Porto de Galinhas (Opcional)

185 - Cabo

166 - TI Cajueiro Seco (Rua do Sol)

115 - TI Aeroporto/TI Afogados

168 - TI Tancredo Neves (Conde da Boa Vista)

4123 - Três Carneiros Baixo (Cais de Santa Rita)

4133 - Três Carneiros (Cais de Santa Rita)

4137 (UR-11 (Cais de Santa Rita)

LINHAS DE ÔNIBUS PARA SAIR DO GALO DA MADRUGADA

206 - TI Barro/TI Prazeres (Jordão)

216 - TI Barro/TI Cajueiro

Dicas:

- Pegue o metrô na Estação Recife e siga até a Estação Barro. No TI Barro, faça a integração com um ônibus com destino a Prazeres ou Cajueiro Seco.

- O percurso inverso poderá ser realizado para chegar ao Galo da Madrugada: pegue o ônibus no TI Prazeres ou no TI Cajueiro Seco e siga até a Estação Barro. Na Estação Barro, embarque no metrô até a Estação Recife.