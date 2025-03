Carnaval 2025: vai de ônibus para a folia? Confira as opções de linhas especiais para o Carnaval do Recife e Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Prefeitura do Recife ativou o tradicional Expresso da Folia para o Bairro do Recife e, o Estado, outras 11 linhas especiais e circulares

O Carnaval do Recife e Olinda têm diversas opções de linhas de ônibus para atender o folião. São linhas expressas (sem paradas) e circulares que foram ativadas pelo governo de Pernambuco e pela Prefeitura do Recife.

O transporte público é uma boa opção para entrar e sair dos focos da folia do Recife e Olinda porque, como acontece há muitos carnavais, beber e dirigir é proibido por lei e a fiscalização de alcoolemia (Operação Lei Seca) sempre é ampliada em Pernambuco.

Usar o transporte público também é uma alternativa que pode ser mais barata do que os aplicativos, que oscilam com os preços dinâmicos e podem chegar a aumentos de até 300% do valor normal. Os serviços expressos, com tarifas casadas (ida e volta), que partem dos principais shoppings da Região Metropolitana do Recife, serão ofertados mais uma vez para todos os dias de folia no Recife e em Olinda.



O governo do Estado ativou onze linhas especiais, sendo sete expressas e quatro circulares, que se somam à oferta do Expresso da Folia, tradicional serviço organizado pela Prefeitura do Recife para a folia no Bairro do Recife, principal polo da festa na capital.

As sete linhas expressas ativadas saem dos principais shoppings do Grande Recife: RioMar, Recife, Guararapes, Plaza,Tacaruna e Patteo, com destino aos polos do Carnaval no Recife e em Olinda. Já as linhas circulares atendem à área central da capital, o Sítio Histórico de Olinda, e o centro de Camaragibe.



A segunda edição do Expresso Carnaval do Shopping Guararapes, localizado em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, é uma das novidades deste ano e atenderá aos moradores da área Sul do Grande Recife. O Guararapes, inclusive, sempre ficava de fora do esquema de transporte público especial, mas retomou o serviço desde o Carnaval de 2024 com a empresa Borborema.

EXPRESSO DA FOLIA RECIFE

Transporte público é opção para o folião brincar o Carnaval do Recife e Olinda - Foto: Arquivo/JC Imagens

O tradicional Expresso da Folia, serviço que há 25 anos garante o deslocamento de muitos foliões para a festa no Bairro do Recife - o principal polo momesco da cidade - foi ativado mais uma vez para o Carnaval 2025.

O serviço segue saindo dos principais shoppings da cidade: Shopping RioMar, Shopping Recife, Shopping Tacaruna e Shopping Plaza. O valor da passagem casada (ida e volta) será de R$ 20, além do valor fixo de R$ 14 cobrado nos estacionamentos dos shoppings parceiros.

A Prefeitura do Recife garantiu que, mais uma vez, iria criar corredores exclusivos para os expressos com o objetivo de garantir prioridade viária para os ônibus.

Para os coletivos que saem da Zona Sul, o corredor exclusivo será no Cais José Estelita e no Cais de Santa Rita. Enquanto que os ônibus que saem da Zona Norte utilizarão a Ponte do Limoeiro e a Avenida Militar.

FOLIA DE OLINDA GANHA ESQUEMA ESPECIAL DE TRANSPORTE PÚBLICO



Transporte público é opção para o folião brincar o Carnaval do Recife e Olinda - Paulo Maciel/CTM

O transporte público está com linhas expressas para levar o folião dos principais shoppings do Recife para o foco do Carnaval de Olinda, numa parceria com o governo de Pernambuco, via Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM).

São quatro linhas do Expresso da Folia, que saem dos shoppings diretamente para o Sítio Histórico, sem paradas no percurso. Como já é conhecido do folião, o bilhete será adquirido no ponto de embarque e/ou estacionamento e incluirá as tarifas de estacionamento e a tarifa casada (embarque e desembarque).

Também está ativada a linha Circular Olinda, que vai circular dentro da própria cidade, levando os foliões para os arredores do Sítio Histórico.

CONFIRA AS OPÇÕES DE LINHAS DE ÔNIBUS PARA A FOLIA NO RECIFE E OLINDA

Linhas expressas

Expresso da Folia Recife

. Sábado (1) para o Bairro do Recife, das 18h às 5h do dia seguinte;

. Domingo (2) até a terça-feira (4): das 15h às 5h do dia seguinte.

Saída: Shopping RioMar, Shopping Recife, Shopping Tacaruna e Shopping Plaza.

Tarifa: R$ 20 (ida e volta), além do valor fixo de R$ 14 cobrado nos estacionamentos dos shoppings parceiros

027 – Shopping Recife/Olinda

Data: 01 a 04/03/2025

Valor: R$ 25,00 - (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: Sábado (08h às 00h) e Domingo a Terça-feira (09h às 00h)

029 - Shopping RioMar/Olinda

Data: 01 a 04/03/2025

Valor: R$ 25,00 - (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: Sábado (08h às 00h) e Domingo a Terça-feira (09h às 00h)

501 - Shopping Plaza/Olinda

Data: 01 a 04/03/2025

Valor: R$ 30,00 - (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: 08h às 23h

1109 - Shopping Tacaruna/Olinda

Data: 01 a 04/03/2025

Valor: R$ 16,00 - (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: 07h às 23h50

1067 – Shopping Patteo/Recife Antigo

Data: 01 a 04/03/2025

Valor: R$ 16,00 - (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: Sábado (17h às 05h) Domingo a Terça (15h às 05h)

066 - Shopping Guararapes/Recife Antigo

Data: 01 a 04/03/2025

Valor: R$ 25,00 - (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: Sábado (18h às 05h) Domingo a Terça (15h às 05h)

Linhas Circulares

696 – Circular Olinda

Data: 01 a 04/03/2025

Valor: Anel A (R$ 4,30) (Embarcar utilizando o seu cartão VEM ou pagar em dinheiro. Haverá gratuidade e abatimento tarifário)

Horários de funcionamento: 09h às 00h

028 – Circular do Frevo

Data: 02 a 04/03/2025

Valor: Anel A (R$ 4,30) (Embarcar utilizando o seu cartão VEM ou pagar em dinheiro. Haverá gratuidade e abatimento tarifário)

Horários de funcionamento: 09h às 22h

2471 – Circular Carnaval dos Camarás

Data: 01 a 04/03/2025

Valor: Anel A (R$ 4,30) (Embarcar utilizando o seu cartão VEM ou pagar em dinheiro. Haverá gratuidade e abatimento tarifário)

Horários de funcionamento: 4h30 às 22h20

METRÔ OPERANDO NORMALMENTE APÓS FECHAMENTO DA LINHA SUL PARA O GALO

Embora tenha fechado a Linha Sul para o desfile do Galo da Madrugada neste Sábado de Zé Pereira, o Metrô do Recife seguirá operando normalmente nos outros dias de Carnaval.

Inclusive no domingo de folia (2/3), quando a manutenção preventiva que vem acontecendo desde agosto de 2024 estará suspensa.