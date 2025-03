Motociclista morre após colidir com caminhão caçamba em Jaboatão dos Guararapes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

*Com informações da TV Jornal

Um motociclista morreu na manhã desta sexta-feira (14) após colidir com um caminhão-caçamba na Avenida Bernardo Vieira de Melo, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes.

O sinistro de trânsito aconteceu nas primeiras horas da manhã; o Samu foi acionado por volta das 5h03 mas não chegou a realizar atendimento. A vítima não havia sido identificada até a última atualização desta matéria.

O local da colisão é uma curva acentuada que fica entre os bairros de Candeias e Piedade, conhecida como "curva do S". O movimento é intenso todas as manhãs.

Motociclista morreu no local

De acordo com testemunhas ouvidas pela TV Jornal, o caminhoneiro fez a curva quando, em um 'ponto cego', o motociclista – que estaria em alta velocidade e não usava capacete – bateu na traseira do veículo. O Corpo de Bombeiros atestou a morte do homem no local.

O Instituto de Criminalística foi acionado e está a caminho para realizar a perícia e esclarecer as circunstâncias do sinistro.

Agentes de trânsito bloquearam grande parte da via, e os veículos estão circulando por uma única faixa da avenida. O trânsito segue lento no trecho.

