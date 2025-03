Transporte do transformador para Paraíba continua a partir desta segunda-feira (17)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O transporte do transformador de energia eólica atrasou no domingo e parou no posto da PRF de Igarassu. A viagem retornou às 8h desta manhã

O deslocamento do transformador de energia eólica de 250 toneladas, que saiu de Pernambuco rumo à Paraíba, segue pela BR-101 nesta segunda-feira (17).

A operação, que teve início no sábado (15), enfrentou atrasos devido à passagem por trechos urbanos e viadutos, exigindo redução de velocidade para garantir a segurança na rodovia. A previsão da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é de que o transporte seja finalizado até o final desta tarde.

Avanço lento

A movimentação do equipamento ocorre com velocidade média de 7 km/h. No domingo (16), o comboio chegou ao posto da PRF de Igarassu por volta das 16h30, mas não conseguiu completar o trajeto no tempo inicialmente estimado.

A PRF explicou que o avanço da carga precisou ser reduzido ao passar por Abreu e Lima e Igarassu, além de viadutos que exigiram paradas técnicas para manutenção dos veículos.

Deslocamento

A escolta conta com 12 viaturas e oito motocicletas, além de carros de apoio. O equipamento está sendo transportado em uma base especial, acompanhada por três caminhões e dois semirreboques de grandes dimensões.

Ao todo, essa composição atinge 600 toneladas e mede 113,75 metros de comprimento. Apenas o transformador tem 11,24 metros de extensão, 4,20 metros de largura e 4,59 metros de altura.

A viagem foi retomada às 8h, com expectativa de chegada à divisa com a Paraíba por volta das 16 horas.



