5 segredos para diminuir a glicose no sangue

Confira dicas para baixar os níveis de glicose no sangue

Uma das principais dúvidas de pessoas com diabetes é como descobrir dicas para recorrer e diminuir a glicose no sangue. Saiba 5 formas de equilibrar os níveis da glicemia através da alimentação.

PERIGO DA HIPERGLICEMIA:

A hiperglicemia, também conhecida como glicose alta, ocorre quando há um aumento significativo dos níveis de açúcar no sangue, resultando em insuficiência de insulina.

Quando os níveis de glicose no sangue se elevam excessivamente, uma série de disfunções metabólicas e complicações podem surgir, incluindo diabetes, problemas renais e doenças cardíacas.

Esse desequilíbrio metabólico muitas vezes é desencadeado por hábitos alimentares inadequados, mas pode ser tratado e controlado por meio de mudanças na dieta e no estilo de vida.

DICAS PARA BAIXAR A GLICOSE ALTA:

De acordo com a nutricionista Inarí Ciccone, em entrevista ao Metrópoles, 5 das principais dicas para diminuir a glicose no sangue estão ligadas à alimentação. Confira abaixo:

Inclua fibras solúveis nas refeições: grãos como chia e linhaça ajudam a englobar o bolo alimentar, o que atrasa a absorção da glicose e evita picos de liberação de insulina Consuma frutas: a maior parte das frutas regula a glicemia, como o abacate, que é rico em fibras e também controla o colesterol Ingira alimentos de origem vegetal: vegetais como alface, abobrinha, alho poró, rúcula e agrião são aliados do controle da glicemia para pessoas diabéticas Evite bebidas industrializadas: além da sacarose presente nessas bebidas, há uma variedade de outros tipos de açúcares presentes nesses produtos que podem afetar negativamente o metabolismo da glicose. Substitua o açúcar com alimentos doces saudáveis: maçã, banana, damasco e tâmara são uma aternativa para quem deseja controlar a glicemia substituindo o açucar industrializado

A melhor forma de montar um plano alimentar focado no seu quadro de diabetes, para diminuir a glicose no sangue, é com o auxílio de um nutricionista.



