Abacate: veja benefícios, como usar o caroço e fazer farinha de abacate

O abacate é o fruto do abacateiro, muito popular em toda a América do Sul. Sua versatilidade é tamanha que, justamente por isso, ainda pode gerar dúvidas.

Suas propriedades, formas de consumo consumo e receitas que podem ser feitas através dele são diversas. Pensando nisso, o JC ouviu a nutricionista Laura Siqueira, que tirou dúvidas sobre como aproveitar ao máximo o abacate.

Quais os benefícios do abacate?

A popularidade do abacate se deve à sua notável versatilidade e são inúmeros os benefícios associados a essa fruta. "O abacate é rico em vitamina A e vitamina E, que são potentes antioxidantes, e em minerais como ferro, magnésio, potássio, cálcio. Esses são nutrientes extremamente importantes para a saúde do coração e para o combate e proteção de doenças crônicas não transmissíveis como o câncer, por exemplo", explica a profissional.

"Além disso, possui as "gorduras boas", que são as chamadas gorduras monoinsaturadas. Apesar de ser uma fruta bem calórica, a gordura presente é extremamente saudável porque ela é rica em ácido oleico, que previne o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e diminui o colesterol total, principalmente as frações do LDL e de triglicerídeos", continua.

É por isso que "o abacate pode ser utilizado em dietas para perda de peso, para ajudar no desenvolvimento da massa muscular, para quem pratica exercício, ajudar na saciedade", recomenda Siqueira.

Qual o horário ideal para consumo do abacate?

Devido às suas propriedades, a hora do consumo do abacate também pode ser estratégica, de acordo com a orientação da profissional.

"Em relação à hora do consumo do abacate, ele pode ser incluído na ceia, no lanche, principalmente à noite, antes de dormir porque tem substâncias que aumentam níveis de hormônios, como por exemplo o GH, que é o hormônio do crescimento e isso ajuda a aumentar a queima de gordura. Então, isso é importante porque ele pode ajudar nessa dinâmica".

Receitas e armazenamento

O abacate pode integrar pratos doces ou salgados, além de ser nutritivo por si só. "Uma das receitinhas é um guacamole, no qual você pode misturar o abacate com outras com outros frutos como tomate, fazer uma vitamina e acrescentar cacau ou canela em pó, que potencializam os benefícios do abacate", diz a nutricionista.

Mas como fazer o abacate durar mais? "Uma dica que eu sempre dou é guardar o abacate com caroço na geladeira, porque o contato após o corte do abacate com o ar faz com que ele escureça rapidamente. É sempre bom deixar o caroço lá encaixado numa das partes e guardar na geladeira esse abacate para ele durar mais".

Caroço do abacate: como fazer farofa

Além do que já foi citado, a nutricionista orienta que é possível preparar uma maionese de abacate, mousse e diversas outras receitas. Além disso, ela reforça que o caroço pode ser utilizado para fazer uma farofa, contribuindo ainda mais para aproveitar os benefícios dessa fruta.

"O consumo frequente da farofa feita do caroço do abacate não só previne gripes, mas também constipação, ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a diminuir o açúcar do sangue", diz. Existe um modo de preparo específico dessa farofa, orientado pela profissional.

"Colocamos o caroço de abacate no sol, coberto com um pano limpo. Depois de passados mais ou menos dois dias, vamos pegá-lo e retirar aquela crosta fina, que já vai estar saindo facilmente. Com a faca, batemos de leve para que a semente se parta ao meio. Depois, levamos ao liquidificador e batemos até virar uma farofa. Em seguida, você pode passar em uma peneira mais fina, colocar em um pote bem fechado ou na geladeira".

A farofa do caroço do abacate em si trás outros benefícios associados. "Ajuda na digestão, é um potencial antioxidante, antifúngico, melhora a imunidade e possui atividade termogênica, para ajudar na eliminação da gordura saturada", recomenda Siqueira.

*Esta matéria foi escrita com a orientação da nutricionista Laura Siqueira (CRN-19916) e professora do curso de Nutrição do UniFBV Wyden.