Bulking: especialista explica como ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo

O que é bulking? Pode ser comum ouvir esse termo no dia a dia de uma academia. Diante disso, o Portal NE10 conversou com o nutricionista e graduando em educação física, Pedro Von, para explicar como funciona o método e repassar a alimentação adequada para atingir os objetivos.

As dicas são importantes para que a pessoa não encare o bulking apenas como um processo nutricional. A ideia de facilitar o ganho de peso e massa muscular tem sido colocada em prática, principalmente, por fisiculturistas e atletas de alta performance, mas pode ser feita por praticantes de atividades físicas.

No entanto, é necessário seguir o plano alimentar montado por um nutricionista e as orientações de um profissional de educação física para realizar os treinos de maneira correta. Existem dois tipos:

Bulking sujo: aumenta a ingestão calórica excessiva, mas com alimentos não tão saudáveis e tendo alto teor de gorduras maléficas, açúcares, farinha branca e às vezes com o superávit calórico maior do que o necessário para o momento, levando assim à um aumento de peso mais rápido.

Bulking limpo: considera um superávit calórico mais direcionado, com alimentos de volume calórico maior, carboidratos mais complexos, proteínas com alto valor biológico e gorduras boas.



"Muitas pessoas acham que precisam comer um pouco mais tendem a sair do plano, e com isso acontece um ganho um pouco maior dessa gordurinha abdominal indesejada", alertou Pedro Von.

Quantos kg de massa muscular se ganha no bulking?

Segundo o nutricionista, os resultados podem ser vistos em cerca de quatro meses, dependendo da evolução de cada paciente, e a quantidade de músculo difere entre homens e mulheres.

Por exemplo, dentro do prazo entre 6 a 8 meses, o homem pode ganhar de 1,2kg a 2 kg e a mulher em média de 0,5 kg a 1kg. O crescimento de cada um gira em torno de fatores como:

Genética;

idade;



sexo;



dieta;



nível de treinamento.

Conforme informa o especialista, o processo de treinamento, regularidade (dos treinos), acertos dentro do processo dietético e fator genético na maioria das vezes é crucial.

Trabalhar com alimentos mais limpos e com menos teor de gordura;



investir em um protocolo de treino específico para deficiência e peculiaridades;



regularidade na avaliação física, para saber se o ganho de peso está sendo correto.



"O aumento da massa muscular no parâmetro geral visa melhorias de alguns pontos musculares com as variáveis dos treinos. O aporte calórico fica maior diariamente", afirmou.

Cardápio para bulking

O bulking trata-se do período de aumento do volume calórico do paciente, para aumento de peso e uma melhoria na força e performance, sem tanto ganho de gordura. A seguir, um exemplo de cardápio:

Café da manhã:



Ovos ou frango desfiado ou atum em lata (fonte de proteínas).

Queijo coalho (fonte de proteína e gordura).



Frutas (mamão, ameixa, maçã, goiaba) – (fonte de fitoquímicos e fibras).



Aveia em flocos, linhaça ou psyllium.

Lanche da manhã:

Frutas.

Oleaginosas (amendoim, castanhas).

Almoço:

Arroz ou macarrão ou batata doce ou inhame ou macaxeira.

Feijão ou grão de bico ou lentilha.



Proteínas magras (filé de frango, carne bovina de patinho, peixe em filé).



Saladas e legumes.

Lanche da tarde:

Iogurte integral.

Frutas.



Whey protein ou ovos cozidos ou frango desfiado.



Granola ou aveia ou pasta de amendoim.

Em caso de substituição do lanche da tarde:

Batata doce, inhame, cuscuz ou pão francês.

Proteínas: ovos, filé de frango, carne moída.

Jantar:

Inhame, batata doce, cuscuz, cará, macaxeira, pão francês, arroz ou macarrão.

Filé de frango, carne moída patinho, ovos, queijo de coalho, carne suína (filé mignon, patinho), filé de peixe ou charque cozida (de vez em quando).



Salada e legumes.

Ceia - Lanche da noite (opcional):

Frutas.



Chás.

Proteínas (ovos cozidos, whey protein, albumina).

Esta matéria foi escrita após consulta ao nutricionista Pedro Von, pós-graduado em Metabolismo e Fisiologia e graduando em Educação Física (CRN 40242).