Glicemia em jejum: quantas horas é necessário ficar sem comer para fazer o exame de glicemia?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A realização do exame de glicemia em jejum é crucial para identificar diabetes ou irregularidades na circulação sanguínea dos pacientes, pois avalia os níveis de glicose no sangue.

QUAL O NORMAL DA GLICEMIA?

A glicemia em jejum é recomendada anualmente para pessoas com mais de 45 anos, mas pode ser feito em qualquer faixa etária e em intervalos mais curtos, especialmente se houver risco de diabetes.

A técnica utilizada é da coleta do sangue venoso (da veia) do paciente, sendo um procedimento rápido, com duração de 5 a 10 minutos.

O valor normal da glicemia em jejum é inferior a 99 mg/dL. Se os níveis atingirem 126 mg/dL ou mais, isso sugere diabetes, mas é fundamental repetir o exame para confirmar o diagnóstico.

GLICEMIA EM JEJUM QUANTAS HORAS?

O preparopara o exame de glicemia inclui um período de jejum de 8 a 12 horas, durante o qual o paciente não deve ingerir alimentos ou bebidas, com exceção da água.

Para garantir resultados precisos, é aconselhável que, nos três dias anteriores à coleta, o paciente evite álcool, exercícios físicos intensos, fast-foods e cafeína.

Em conformidade com novas orientações médicas, a hemoglobina glicada (HbA1c) tem sido preferida em relação à coleta da glicemia em jejum. Este exame não requer jejum e proporciona ao médico uma compreensão mais abrangente do comportamento da glicose ao longo do tempo.



Diabetes em cães e gatos