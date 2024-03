Glicemia média estimada: confira os valores normais da glicose no sangue

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Veja os valores adequados da glicose no sangue

A ação de medir a glicemia (nível de glicose) é importante para manter a saúde em dia. Com as taxas de açúcar no sangue sob controle, evita-se o surgimento de doenças e complicações na saúde.

As baixas taxas de glicose podem causar hipoglicemia, enquanto os altos números podem levar a condições crônicas, como a Diabetes.

Em jejum, a glicemia normal deve ficar entre 70 e 99 mg/dL.

Veja mais a seguir.

GLICOSE MÉDIA ESTIMADA



Para conferir os valores da glicose no corpo por um período maior de tempo - a glicose média estimada -, o médico deve solicitar outros exames complementares, como o teste de Hemoglobina Glicada.

O valor de referência considerado adequado para a hemoglobina glicada é de até 5,5, de acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia.

Considera-se que a hemoglobina glicada está alterada, e caracteriza a pré-Diabetes, quando ela atinge a marca entre 5,7 e 6,5. Acima de 6,5, o resultado pode significar o diagnóstico de Diabetes.

TABELA DE GLICEMIA POR IDADE

Veja os níveis de glicose adequados por idade:

Faixa Etária Glicemia de Jejum (mg/dL) Glicemia de Jejum (mg/dL) Crianças 70 – 100 mg/dL < 140 Adultos 70 – 99 mg/dL < 140 Idosos 70 – 110 mg/dL < 140

GLICOSE PÓS-PRANDIAL

O exame da glicose pós-prandial deve ser realizado após duas horas da refeição. Isso porque após a alimentação há um pico de insulina no sangue.

Os valores do exame devem ser inferiores a 140 mg/dL. Quando os níves estão acima de 200mg/dl, há grandes chances de diagnóstico para Diabetes.