O que causa trombose? Veja hábitos para evitar o problema

O dia 13 de outubro é dedicado para conscientização sobre a trombose, doença do sistema cardiovascular que já atingiu cerca de 489 mil brasileiros

Este domingo, 13 de outubro, é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Trombose. A data foi criada para chamar a atenção da sociedade para os riscos e a prevenção da doença, que pode levar à morte.

Um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), com dados do Ministério da Saúde, de janeiro de 2012 a agosto de 2023, aponta dados preocupantes: mais de 489 mil brasileiros foram hospitalizados devido a trombose venosa profunda no período.

No último ano do levantamento, a média diária de internações superou 165 pacientes, um recorde para o período analisado.

O que é trombose?

A trombose é uma condição médica caracterizada pela formação de um coágulo sanguíneo (trombo) em um vaso sanguíneo, que pode obstruir o fluxo normal do sangue.

Esse fenômeno pode ocorrer em veias (trombose venosa) ou artérias (trombose arterial), sendo mais comum nas veias profundas das pernas, situação conhecida como trombose venosa profunda (TVP).

“A trombose ocorre quando há um desequilíbrio entre os fatores que promovem e inibem a coagulação sanguínea, podendo ser desencadeada por lesões no vaso, alterações no fluxo sanguíneo ou hipercoagulabilidade”, destaca a angiologista e cirurgiã vascular Beth Moreno, que integra a equipe de cirurgia vascular do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP).

Os principais sintomas da trombose são:

Inchaço nas pernas



Dor ou sensibilidade na perna afetada



Vermelhidão ou descoloração na pele



Sensação de calor na área do coágulo



Veias dilatadas ou visíveis



Cãibras, especialmente na panturrilha



Fadiga ou sensação de peso nas pernas

Entenda o que causa a doença

Confira os principais fatores de risco para desenvolver trombose:

Idade avançada;

Histórico familiar de trombose;

Imobilização prolongada;

Cirurgia recente;

Obesidade;

Tabagismo;

Uso de anticoncepcionais orais;

Gravidez;

Doenças crônicas como câncer;

Condições genéticas que afetam a coagulação sanguínea.

A médica aponta que a Covid-19 também é um fator importante para o surgimento de tromboses.

"Durante a pandemia de Covid-19, muitas pessoas desenvolveram trombose venosa profunda, algumas sintomáticas e outras não, inclusive após a alta hospitalar. É importante destacar que, além da Covid, diversas outras patologias, como neoplasias, podem induzir a trombose venosa profunda", destacou Beth.

Como prevenir?

A especialista ressalta a importância de procurar um especialista ao suspeitar de trombose, enfatizando a necessidade de uma investigação detalhada com anamnese, exame físico e ultrassom para garantir o tratamento adequado.

Aespecialista também destaca bons hábitos para evitar a doença:

Boa alimentação;



Praticar atividade física;



Realizar check-ups vasculares periódicos.

Além disso, Beth Moreno alerta para o uso de meias de compressão durante viagens longas, como medida preventiva contra a trombose.

VEJA NO YOUTUBE: mitos e verdades sobre a trombose