Vasectomia: com ou sem bisturi? Novidades na técnica

Método contraceptivo masculino famoso, a vasectomia tem eficácia de cerca de 99,8%. A técnica esterilizadora pode ser realizada em homens a partir de 21 anos ou que tenham pelo menos dois filhos e não necessita mais do consentimento do cônjuge.

“É necessário que se cumpra um prazo legal de cerca de 60 dias entre a manifestação do desejo do paciente e a realização do procedimento”, pontua Dimas Antunes, urologista do Hospital Jayme da Fonte.

Como é realizada a vasectomia?

A vasectomia clássica consiste em duas pequenas incisões na pele da bolsa escrotal utilizando anestesia local e bisturi. Através desse corte, é feita uma detecção e o isolamento do canal deferente, que é o canal que leva o espermatozóide para compor parte do sêmen.

“Esse canal é ressecado, depois liga-se e cauteriza-se. Após a cirurgia, esse paciente vai estar azoospérmico, ou seja, sem liberar espermatozoides pelo sêmen ou liberando uma taxa muito baixa, incapaz de fazer uma uma uma fertilização”, acrescenta o urologista.

Dimas Antunes, urologista do Hospital Jayme da Fonte, explica como funciona a vasectomia com bisturi e sem bisturi - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

Na vasectomia sem bisturi, o procedimento é ainda menos invasivo: é realizada apenas uma pequena incisão no saco escrotal para ressecar, ligar e cauterizar o canal deferente.

“Na verdade não se faz um corte na pele e sim um pequeno orifício na pele. Através dele, é possível realizar o procedimento completo. A grande diferença é a invasão ainda menor, maior conforto tanto no intra quanto no pós-operatório e menor chance de complicação com o hematoma”, explica Dimas.

O urologista afirma que não existe um método mais recomendável pois ambos são eficazes, e que não há contraindicações formais para a técnica sem bisturi. “Se o cirurgião encontrar alguma dificuldade para utilizar essa técnica na hora, a técnica convencional pode ser realizada.”

Recuperação e reversão

Ambas as recuperações são rápidas: o paciente geralmente recebe alta no mesmo dia. “Boa parte dos pacientes está apto para voltar para suas atividades laborais em cerca de um ou dois dias, a não ser que seja um esforço físico muito extenuante. Quanto ao mais extenuante, como academia, a gente recomenda um repouso de cerca de uma semana, mas isso depende da recuperação de paciente para paciente”, orienta o especialista.

O urologista também desmente mitos sobre os procedimentos: “Pacientes podem apresentar algum incômodo na região escrotal durante alguns dias, algumas semanas, eventualmente um hematoma naquela região, raramente infecção de ferida operatória. Mas a cirurgia não interfere na ereção, na libido, no tempo para ejacular, no orgasmo e muito menos no volume do sêmen, porque os espermatozóides só compõem cerca de 2% do volume dele.”

Dimas ressalta que é possível reverter a vasectomia tanto quanto com o bisturi, quanto sem. “A taxa de sucesso de uma reversão é muito variável. Depende da expertise do cirurgião, do centro, da frequência de cirurgias que são realizadas e a patência, ou seja, a passagem de espermatozoides pelo canal deferente que foi recanalizado”, explica.

Outras estratégias podem ser exploradas para quem pretende ter filhos, mas não deseja reverter a vasectomia. “O paciente pode fazer uma criopreservação no seu sêmen, ou seja, congelar o sêmen antes da cirurgia. Outra estratégia é fazer uma punção no testículo ou no epidídimo após ter feito a vasectomia para fazer uma fertilização”, explica o urologista.

“Esses três procedimentos têm um custo financeiro maior para os pacientes e não têm uma taxa de sucesso tão alta quanto a própria vasectomia. Então, se um paciente pensa em ter outros filhos é mais prudente que ele reserve para outro momento a sua cirurgia esterilizadora”, finaliza.



