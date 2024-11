Corrida no Recife promove conscientização sobre o Dia de Luta contra a Aids

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Dia Mundial da Luta contra a Aids, celebrado neste domingo (1º), será lembrado com uma corrida no Parque 13 de Maio, no bairro da Boa Vista, Recife. O evento tem realização do Grupo de Trabalho em Prevenção Posithivo (GTP+) e apoio da Prefeitura do Recife.

Além da promoção de saúde, através da atividade física, o momento deve servir para promover a discussão sobre diagnóstico, prevenção e tratamento da Aids.

Em 2022, quando o Ministério da Saúde divulgou os últimos dados sobre HIV/Aids no país, Pernambuco era o estado com o maior número de infecções pelo vírus na região Nordeste. Apenas naquele ano, foram registrados 1.046 novos casos da doença no estado. Já no Recife, no período de janeiro a dezembro de 2022, foram registrados 615 novos casos de infecção pelo HIV.

A concentração para a corrida terá início às 7h30 do domingo. Não haverá cobrança. Os participantes receberão uma camisa comemorativa em alusão ao Dezembro Vermelho, mês de luta contra o HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST's).

Durante o circuito, haverá a possibilidade de fazer a testagem com profissionais do Departamento de DST e Aids da Secretaria da Saúde do Recife, além da presença de professores de Educação Física da Prefeitura da capital, com a oferta de alongamento e exercícios.

O Dia Mundial da Luta contra a Aids, em 1º de dezembro, lembra ainda os 24 anos da ONG GTP+. O evento promete ser um esquenta para o grande Circuito Jubileu de Prata, que, em 2025, vai celebrar os 25 anos da instituição no Recife.

O Grupo de Trabalho em Prevenção Posithivo (GTP+) é uma ONG sem fins lucrativos fundada em 2000 com o objetivo de atender a pessoas que vivem com HIV/Aids em Pernambuco.

Desde a criação, promove trabalhos de prevenção e busca contribuir para o enfrentamento da epidemia, buscando encorajar o ativismo e a prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), além do fortalecimento dos direitos e da cidadania das pessoas que convivem com o vírus.

Foi a primeira instituição do Brasil com coordenação colegiada formada apenas por pessoas vivendo com HIV/Aids. A entidade está localizada na Avenida Manoel Borba, na Boa Vista, Recife. Saiba mais acessando a página @gtposithivo, no Instagram.



Serviço



O que: Corrida de conscientização sobre a Aids

Quando: Domingo, 1º de dezembro de 2024

Horário: Das 7h30 às 10h

Onde: Parque 13 de Maio