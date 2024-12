Especialista alerta para uso seguro e consciente da creatina na suplementação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Descubra como a orientação profissional e as escolhas consientes podem potencializar os benefícios da criação e evitar riscos à saúde

A creatina foi popularizada na internet e fora dela como um suplemento eficaz para quem busca melhorar o desempenho atlético e aumentar a força muscular.

Mas para obter resultados positivos com segurança, seu uso deve ser realizado de maneira responsável e informada.

Gesika Assunção, professora de Nutrição no Centro Universitário UniFBV Wyden, alerta sobre os riscos associados à compra e ao uso de suplementos de creatina.

"É essencial estar atento à qualificação dos produtos. Optar por suplementos que possuem a aprovação da ANVISA é fundamental para garantir que o que estamos consumindo é seguro e eficaz", destaca.

Cuidados na escolha

Imagem ilustrativa da creatina! - Reprodução/ iStock

A compra de creatina em plataformas de marketplace ou lojas que não cumprem as regras de venda do produto, isso é as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (anvisa), podem representar um risco à saúde.

"Recomendo que os consumidores sempre verifiquem a autenticidade e a origem dos suplementos. O ideal é comprar em sites oficiais ou lojas de renome que garantam a qualidade dos produtos", orienta Gesika.

Outro aspecto importante é o acompanhamento profissional. "A orientação de um nutricionista é imprescindível", afirma a especialista.

"Eles podem ajudar na escolha do suplemento mais adequado, bem como na dosagem correta, levando em conta as necessidades e objetivos individuais."

Consumo consciente

Além disso, Gesika ressalta que, apesar dos numerosos estudos que comprovam os benefícios da creatina, em certos usos, como no tratamento de doenças neurológicas ou metabólicas, ainda requerem pesquisa adicional.

"Isso ressalta a necessidade de um consumo consciente e sob a supervisão de um profissional qualificado", acrescenta.

A creatina deve ser encarada como um aditivo a um estilo de vida saudável, e não um substituto de uma alimentação equilibrada e de uma rotina de exercícios regulares.

"Quando utilizada de maneira correta e em conjunto com hábitos saudáveis, a creatina pode proporcionar vantagens significativas. Com uma avaliação nutricional adequada, é possível garantir um uso seguro e maximize seus benefícios", conclui Gesika.

Adotar uma abordagem informada e respaldada por especialistas é essencial para que a creatina seja um aliado eficiente e seguro na busca pelo desempenho físico ideal.