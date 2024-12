Saiba se você ainda precisa tomar vacina contra covid-19; confira locais no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pernambuco recebeu 20 mil novas doses da vacina contra a covid-19. Para quem está no grupo prioritário, a vacina deve ser tomada o quanto antes

Pernambuco recebeu 20 mil doses do imunizante da Zalika Farmacêutica, distribuídas pelo Ministério da Saúde.

Fabricada pelo Instituto Serum, na Índia, esta vacina foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e já é utilizada em países como Estados Unidos e Reino Unido.

Sua aplicação foi liberada para pessoas a partir de 12 anos, com indicações específicas para gestantes e idosos.

Os frascos, com cinco doses cada, foram encaminhados para as doze Gerências Regionais de Saúde (Geres), responsáveis por organizar a distribuição para os municípios.

Vale destacar que as vacinas passam por rígido controle de qualidade, para que haja segurança e eficácia para a população.

Quem pode se vacinar contra covid-19?

A vacinação anual contra a covid-19 é prioritária para:

Idosos a partir de 60 anos - reforço recomendado a cada seis meses ;



; Gestantes e puérperas - aplicação de uma dose a cada gestação ;



; Pessoas imunocomprometidas;



Populações indígenas, ribeirinhas e quilombolas;



Trabalhadores de saúde;



Pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores;



Pessoas com deficiência permanente ou comorbidades;



Pessoas em situação de rua;



População privada de liberdade e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas;



Funcionários do sistema de privação de liberdade.

Crianças vacinadas anteriormente com três doses de outras vacinas podem receber uma dose adicional da vacina monovalente XBB.

Para quem não vacinou no período pandêmico e deseja tomar o imunizante agora, também pode receber a dose da XBB.

Veja onde tomar a vacina contra Covid-19 no Grande Recife

Unidade de Saúde da Família - USF, do Pilar. - Street View - Google Maps

Em todos os municípios, o cidadão deve levar documento com foto, cartão do SUS ou CPF, e cartão de vacinação.

Recife

A capital pernambucana disponibiliza a vacina em:

Centros de Vacinação: Shopping Boa Vista, Shopping Riomar e Shopping Recife.



Salas de vacina: em postos de saúde, unidades de saúde da família, hospitais e ambulatórios de média complexidade.

A vacinação acontece de forma espontânea, sem necessidade de agendamento. Segundo a secretaria de saúde, estão disponíveis cerca de 170 salas de vacinação.

Segundo a Secretaria de Saúde do Município, foram recebidas do Programa de Imunização Estadual 3.000 doses do imunizante da Serum/Zalika para faixa etária acima de 12 anos.

As doses serão administradas a partir da próxima segunda-feira (23) nas unidades de referência:



Imip - Rua dos Coelhos, 300 - Boa Vista



Unidade de Saúde da Família (USF) São José do Coque - Av Central, 10 - Ilha Joana Bezerra



Centro de Vacinação Shopping Boa Vista - Rua do Giriquiti, 48 - Boa Vista



Policlínica Amaury Coutinho - Rua Iguatu S/N - Campina do Barreto



Unidade de Saúde da Família Alto do Pascoal - Av. Aníbal Benévolo, S/N - Alto Santa Terezinha



Unidade Básica Tradicional (UBT) Francisco Pugnatari - Estrada do Arraial, 4155 - Casa Amarela



USF Córrego da Fortuna - Rua Professor Cláudio Selva, 49-83 - Sítio dos Pintos



USF Vila Arraes - Av. Afonso Olidense, 1513 - Várzea



Policlínica Lessa de Andrade - Estrada dos Remédios, 2416 - Madalena



UBT Bidu Krause - 3A Travessa Onze de Agosto - Curado



USF Jardim São Paulo - Praça do Jardim São Paulo - Jardim São Paulo



Policlínica Agamenon Magalhães - Av Sul Governador Cid Sampaio, S/N - Afogados



Centro de Vacinação Shopping RioMar - Av. República do Líbano, 251 - Pina



UBT Romildo Gomes - Rua Jalisco, S/N - Imbiribeira



UBT Djair Brindeiro - Rua Arthur Bruno Schwambach, S/N - Boa Viagem



Centro de Vacinação Shopping Recife - Rua Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem



Policlínica Clementino Fraga - Rua Japaratuba, 260 - Vasco da Gama



USF Bruno Maia - Rua Alto do Refúgio - Nova Descoberta



UBT Ivo Rabelo - Av. Campina Grande, S/N, UR1 - Ibura



UBT Aristarcho de Azevedo - Rua Bahia, 29 - Jordão Alto

Olinda

Em Olinda, a vacinação está disponível em todas as unidades básicas de saúde de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

O ponto de vacinação no Shopping Patteo, Bairro Novo, funciona de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h.



Não é necessário agendar.

Jaboatão dos Guararapes

Em Jaboatão, a população pode se vacinar nas seguintes unidades, sem agendamento:

Policlínica Mariinha Melo (Vila Rica);



Policlínica Cônego Pedro (Cavaleiro);



Policlínica Manoel Calheiros (Curado);



Unidade Básica Tradicional Marcos Freire (Marcos Freire);



Policlínica Carneiro Lins (Guararapes);



Unidade de Saúde da Família Catamarã (Candeias);



Unidade de Saúde da Família Barra 1 (Barra de Jangada);



Unidade Básica Tradicional Dom Helder (Candeias);



Policlínica Leopoldina Tenório (Jardim Jordão);

Paulista

Em Paulista, a vacinação contra a Covid-19 está sendo realizada em quatro Policlínicas do município, das 08h às 16h, por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento.

Confira os locais:

Policlínica Willian Nascimento – Conjunto Beira Mar, Janga



Policlínica Josino Guerra – Praça Emílio Russel, Maranguape 1



Policlínica Correia Mandu – Avenida B, Maranguape 2



Policlínica Hélio Inácio – Rua 63, Jardim Paulista Baixo



Camaragibe

Em Camaragibe, a vacina está disponível nos 47 postos de saúde do município.

Para se vacinar, o munícipe deve ir à unidade mais próxima e verificar sua situação vacinal, sem necessidade de agendamento.

