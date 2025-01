Dicas para manter alimentação equilibrada durante as férias escolares

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Brasil será o 5º país com o maior número de crianças e adolescentes com obesidade em 2030, segundo Atlas Mundial da Obesidade e OMS

As férias escolares são um período de descanso e diversão para as crianças, mas pode ser uma porta para desregular a rotina alimentar.

Muitas vezes, durante esse período, as tentações de fast food, guloseimas e bebidas açucaradas aumentam, o que pode impactar a saúde dos pequenos.

Segundo o Atlas Mundial da Obesidade e a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil estará na 5º posição no ranking de países com o maior número de crianças e adolescentes com obesidade em 2030, com apenas 2% de chance de reverter essa situação se nada for feito.

Por isso, é fundamental que os pais e responsáveis se atentem à alimentação para garantir que as crianças sigam uma dieta saudável e saborosa durante as férias.

O nutricionista Geam Mendes, gestor do Wyden, destaca a importância de manter uma alimentação balanceada e rica em nutrientes, mesmo durante o período de lazer.

"Alimentação saudável não tira férias. As férias não precisam ser sinônimo de excessos nem de uma mudança radical nos hábitos alimentares das crianças. Com um pouco de criatividade e planejamento é possível oferecer refeições nutritivas e, ao mesmo tempo, agradáveis para elas", afirma.

Dicas para garantir uma alimentação saudável durante as férias

De forma geral, os responsáveis devem seguir as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) para preparar uma alimentação saudável, adotando os seguintes cuidados:

Incorporar mais frutas e vegetais nas refeições

As férias são uma ótima oportunidade para apresentar novos alimentos aos pequenos. As frutas podem ser oferecidas de diferentes formas, como em saladas, espetinhos ou até mesmo como parte de sobremesas saudáveis.

Já os vegetais podem ser inseridos em lanches e pratos principais, com preparações criativas que atraem o paladar das crianças.

Leia Também Primeiros mil dias de vida são decisivos para saúde bucal das crianças

Substitua os refrigerantes

Nesse período das férias, as crianças costumam consumir mais refrigerantes e sucos industrializados. Substitua essas bebidas por opções mais nutritivas, como sucos naturais, água de coco ou água saborizada com frutas.

Além de mais saudáveis, essas bebidas hidratam de maneira eficaz, principalmente no calor.

Lanches nutritivos e saborosos

Ao invés de opções industrializadas, prefira lanches saudáveis como frutas secas, castanhas e iogurtes naturais.

Esses alimentos são fontes de nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento da criança, além de ajudarem a manter a energia durante o dia.

Planeje refeições equilibradas

Prepare refeições balanceadas, com proteínas, carboidratos e gorduras saudáveis.

Experimente pratos coloridos e apetitosos, como omeletes com vegetais, wraps de frango com legumes, e arroz integral com feijão e salada.

Cuidado com as guloseimas

É normal que as crianças queiram se deliciar com doces e guloseimas durante as férias, mas é importante que isso aconteça de forma moderada.

Ao invés de oferecer chocolates e balas a todo momento, tente fazer receitas caseiras de sobremesas mais saudáveis.

Incentive a hidratação

Com o aumento das atividades ao ar livre, a hidratação adequada se torna ainda mais essencial.

Incentive seu filho a beber água ao longo do dia, mesmo sem sede. Além disso, introduza alimentos ricos em água, como melancia, pepino e laranja, que ajudam a manter o corpo bem hidratado.

Cozinhe com as crianças

Envolver as crianças no preparo dos alimentos pode ser uma excelente forma de ensiná-las sobre a importância de uma alimentação saudável, além de tornar o momento mais lúdico e interativo.

Prepare receitas simples, como biscoitos integrais ou saladas coloridas, e permita que os pequenos ajudem a montar e decorar.

Manter a rotina é essencial

Embora as férias sejam um período mais flexível, é importante manter horários regulares para as refeições, evitando que as crianças fiquem longos períodos sem comer ou exagere nos lanches entre as refeições principais.

"Manter uma rotina alimentar saudável ajuda a regular o metabolismo e garante que as crianças não fiquem excessivamente famintas, o que pode resultar em escolhas alimentares menos saudáveis", explica o nutricionista.

Além disso, é fundamental que os pais deem o exemplo. Crianças tendem a imitar os hábitos alimentares dos adultos, então, se os pais optarem por escolhas saudáveis, as crianças provavelmente também farão o mesmo.