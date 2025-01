Raiva humana: vacinação de animais domésticos é essencial para prevenir doença

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No último sábado (11), uma mulher de 56 anos faleceu no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no Recife, após ser mordida por um sagui e contrair raiva no município de Santa Maria do Cambucá.

O caso reacende o alerta sobre a gravidade dessa doença e a importância da vacinação em animais domésticos.

O que é a raiva e como ocorre a transmissão?

A raiva é uma infecção viral aguda que atinge o sistema nervoso central de mamíferos, incluindo humanos. A doença é quase 100% fatal quando os sintomas se manifestam, sendo considerada uma das zoonoses mais perigosas do mundo. No Brasil, apenas um paciente sobreviveu ao vírus: Marciano Menezes, em 2008.

A transmissão ocorre pela saliva de animais infectados, seja por mordidas, arranhões ou lambidas em feridas ou mucosas. Vale destacar que, mesmo após a morte do animal, a saliva pode permanecer contagiosa por algum tempo, representando um risco adicional de infecção.

Entre os principais transmissores da raiva no Brasil estão os morcegos, que podem infectar tanto animais domésticos quanto seres humanos. Outros animais silvestres, como saguis, raposas e guaxinins, também são vetores do vírus.

Por que vacinar animais domésticos é essencial?

Cães e gatos, mesmo que vivam exclusivamente dentro de casa, não estão imunes à raiva. A presença de morcegos infectados em áreas urbanas eleva o risco de contaminação, especialmente para animais não vacinados. Um simples contato entre o animal doméstico e um morcego infectado pode ser suficiente para a transmissão do vírus.

Além disso, animais domésticos que não recebem a vacinação anual tornam-se potenciais vetores da doença para os humanos. Por isso, a vacinação contra a raiva não é apenas uma questão de proteção animal, mas também de saúde pública.

Como prevenir a raiva?

A prevenção da raiva envolve medidas simples, mas eficazes, como:

Vacinação anual de cães e gatos: o imunizante é gratuito e oferecido pelas secretarias municipais de saúde;

o imunizante é gratuito e oferecido pelas secretarias municipais de saúde; Evitar contato com animais silvestres ou desconhecidos: mesmo que pareçam dóceis, esses animais podem estar infectados;

mesmo que pareçam dóceis, esses animais podem estar infectados; Cuidado ao manusear animais feridos: use luvas ou outros materiais de proteção para evitar o contato direto, em caso de animais silvestres, procure a secretaria de saúde da sua cidade para realizar o manuseio;

use luvas ou outros materiais de proteção para evitar o contato direto, em caso de animais silvestres, procure a secretaria de saúde da sua cidade para realizar o manuseio; Busca imediata de atendimento médico: caso ocorra mordida, arranhão ou lambida de um animal potencialmente infectado, lave o local com água e sabão e procure um posto de saúde imediatamente para iniciar o tratamento profilático.

Vacinação antirrábica no Recife

A vacinação antirrábica na cidade do Recife pode ser encontrada, gratuitamente, em dois estabelecimentos.

A Secretaria de Saúde do Recife disponibiliza, por meio do Conecta Recife (app ou site), o agendamento para vacinação antirrábica em cães e gatos durante o ano inteiro, no Centro de Vigilância Ambiental (CVA).

O local fica na Av. Antônio da Costa Azevedo, 1135, Peixinhos, e funciona nas quartas, quintas e sextas-feiras, das 8h às 12h e das 14h às 17h.



O serviço é para moradores do Recife, e os tutores, no ato da vacinação, devem apresentar o cartão de vacinação dos cães e gatos, com a data e o lote do imunizante aplicado anteriormente. Quem não possuir o documento receberá um novo ao final do procedimento.

Além do CVA, outro ponto de vacinação para cães e gatos é o Hospital Veterinário do Recife, que aplica o imunizante todas as terças e quintas-feiras. Vale ressaltar que a vacinação dos pets deve ser repetida anualmente.

