Morre mulher com raiva humana no Recife, confirma Secretaria de Saúde de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Moradora de Santa Maria do Cambucá, no Agreste de Pernambuco, a mulher de 56 anos havia sido atacada por um sagui no dia 28 de novembro

Morreu na manhã deste sábado (11) a paciente de 56 anos infectada pelo vírus da raiva, que estava internada no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), no Recife. Moradora de Santa Maria do Cambucá, no Agreste de Pernambuco, a mulher havia sido atacada por um sagui no dia 28 de novembro de 2024.

O caso foi confirmado pela Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES) na última quinta-feira (9), a partir do resultado do exame realizado pelo Instituto Pasteur, em São Paulo. Segundo a pasta, a paciente deu entrada no Huoc no dia 31 de dezembro apresentando dormência que espalhou-se para o tórax, além de dores e fraqueza muscular.

No dia 2 de janeiro, houve uma piora significativa no quadro de saúde da paciente. Ela apresentou um quadro neurológico grave, com agitação intensa, além de insuficiência respiratória, o que tornou necessária a utilização de ventilação mecânica.

Durante o período de internação, a mulher recebeu assistência baseada no mesmo protocolo de cuidados utilizado em 2008 para salvar Marciano Menezes da Silva, o único sobrevivente de raiva humana registrado no Brasil.

Nota do Huoc

A morte foi confirmada foi pelo Huoc, por meio de nota. "O Hospital Universitário Oswaldo Cruz da Universidade de Pernambuco (HUOC/UPE) informa que a paciente de Santa Maria do Cambucá, que contraiu raiva humana, veio a óbito na manhã deste sábado (11/01). Expressamos as mais sinceras condolências e desejamos, ainda, conforto, paz, e muita força para a família".

Pernambuco não registrava caso há 8 anos

A raiva é uma doença infecciosa viral aguda causada pelo vírus do gênero Lyssavirus, caracterizada por uma taxa de letalidade de 100%. Entre 2010 e 2024, o Brasil registrou 48 casos de raiva humana, segundo dados do Ministério da Saúde.

A maior parte dessas infecções teve origem em morcegos, responsáveis por 24 casos, seguidos por mordidas de cães, que causaram nove infecções. Outros casos foram atribuídos a primatas não humanos (seis), raposas (dois), felinos (quatro) e até mesmo um bovino.

Em Pernambuco, a infecção pelo vírus da raiva não era registrada há oito anos. O último caso ocorreu em junho de 2017, quando uma mulher de 26 anos foi internada no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, após ser mordida por um gato. Na ocasião, a paciente não buscou o serviço público de saúde para receber a vacinação necessária.

A raiva é transmitida aos seres humanos através de mordidas, arranhões ou lambeduras de animais infectados. Em casos de exposição ao vírus, é essencial buscar imediatamente uma unidade de saúde para avaliação médica e início da profilaxia antirrábica humana, que consiste na administração de vacina e soro antirrábico.