Raiva humana: saiba quais as causas, sintomas e como prevenir a doença

A raiva humana é uma das doenças infecciosas mais letais conhecidas, com taxa de mortalidade próxima a 100%.

Transmitida pelo contato com saliva de animais infectados, por meio de mordidas, arranhões ou lambedura, a doença é causada por um vírus do gênero Lyssavirus.

No Brasil, entre 2010 e 2024, foram registrados 48 casos de raiva humana, sendo que a maioria teve origem em contato com morcegos (24 casos), seguido por mordidas de cães (9 casos) e primatas não humanos (6 casos), de acordo com o Ministério da Saúde.

O caso recente de uma paciente de 56 anos em Pernambuco, que veio a óbito após ser atacada por um sagui, reacendeu o alerta sobre a importância da prevenção e do tratamento imediato após exposição ao vírus.

“Após o início dos sintomas, a evolução clínica é muito rápida e progressiva, com comprometimento cerebral intenso e progressão para morte encefálica em média entre 10 a 15 dias de entrada no hospital”, explica Tomaz Albuquerque, infectologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), onde a muher estava internada.

Sintomas da raiva humana

Os primeiros sinais da raiva incluem:

Mal-estar geral;



Febre leve;



Dor de garganta;



Náuseas;



Cefaleia;



Sensação de angústia ou irritabilidade.

Conforme a doença avança, surgem sintomas neurológicos graves, como espasmos musculares ao ingerir líquidos (hidrofobia), hiperexcitabilidade, delírios e paralisia. Esses quadros podem evoluir para insuficiência respiratória e falência múltipla de órgãos.

No caso da mulher que foi atacada pelo sagui, os sintomas começaram com dormência no local da mordida, e dor na região do tórax.

Prevenção é a principal saída

De acordo com Thomaz, a profilaxia pós-exposição é extremamente eficaz, principalmente quando administrada nas primeiras 24 horas após o contato com o animal infectado.

Em Pernambuco, as vacinas estão disponíveis em unidades de saúde municipais, e o soro, em centros regionais. Diante de mordidas ou arranhões de animais silvestres ou animais domésticos não vacinados, deve-se procurar a unidade hospitalar mais próxima imediatamente para orientação da profilaxia antirrábica.

“?A vacinação pré-exposição é recomendada para populações específicas (médicos veterinários e profissionais de laboratório que manipulam material infectado). Por se tratar de doença relativamente rara ou incomum apesar de altamente letal, não se justifica a inclusão do imunizante para aplicação em escala populacional”, ressalta o infectologista.

Tratamento ainda enfrenta desafios

O especialista aponta que os protocolos para tratar a raiva humana em estágio avançado carecem de "maior validação científica".

“As intervenções sugeridas se resumem a sedoanalgesia específica, suporte neurointensivo e antivirais (Amantadina e Favipiravir)”.

Atualmente, apenas 18 pessoas no mundo sobreviveram à doença. Um deles é Marciano Menezes da Silva, natural de Floresta, no interior de Pernambuco, o jovem tinha 15 anos quando foi mordido por um morcego. Marciano também foi tratado no Hospital Oswaldo Cruz e é o único brasileiro que sobreviveu à doença.

Vacinação animal

Além de proteger pessoas, a vacinação de animais domésticos é fundamental para interromper a transmissão do vírus. No Brasil, não há calendário vacinal oficial, mas, no geral, a vacina antirrábica é feita em dose única no 4º mês de vida do animal.

O Projeto de Lei 4006/23 visa tornar a vacinação contra raiva e leptospirose obrigatória para cães e gatos em todo o País. O texto da proposta ainda está em análise na Câmara dos Deputados.

A médica veterinária Karin Botteon, gerente técnica da área de pets da Boehringer Ingelheim, explica que a raiva em animais pode ter um longo período de incubação. “O tempo até a manifestação dos sintomas pode demorar até seis meses nos animais”, detalha.

Logo, o tutor pode conviver com o pet exposto e ser contaminado sem saber. Entre os sinais clínicos nos animais, estão alterações comportamentais como:

Agitação e agressividade;

Salivação excessiva;

Dificuldade de deglutição;

Incoordenação motora e paralisia.

A vacinação é a forma mais efetiva de controlar a raiva entre cães e gatos. “A cobertura vacinal deve atingir pelo menos 70% da população canina para ser eficaz. Além disso, é importante evitar que cães e gatos tenham acesso a áreas com animais silvestres”, reforça a especialista. Isso porque, não é possível ter controle da disseminação do vírus com os animais selvagens.

