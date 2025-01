Clínica inaugura nova unidade no Grande Recife com programação especial para crianças com TEA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No dia 1º de fevereiro, uma nova unidade dedicada ao atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) será inaugurada em Jaboatão dos Guararapes.

A partir das 14h, as famílias poderão participar de um evento gratuito, com atividades recreativas adaptadas e uma palestra sobre acolhimento e terapias multidisciplinares na Clínica Grupo Acolher, especializada no atendimento a crianças autistas.

As inscrições estarão disponíveis a partir do dia 20 de janeiro, exclusivamente pelas redes sociais da clínica (@clinicagrupoacolher), com vagas limitadas. Será necessário apresentar um laudo médico no momento da inscrição, sendo permitido um acompanhante por criança.

Programação

O evento contará com um espaço de recreação adaptado, coordenado pela psicomotricista Tia Tixa, especializada em atividades inclusivas para crianças neurodivergentes.

As brincadeiras foram planejadas para garantir a participação e o conforto de todos os pequenos. No final da tarde, a partir das 16h30, o espetáculo de fantoches da equipe Marionetes do Recife promete encantar as famílias presentes.

Enquanto isso, os pais poderão participar de um tour pelas instalações e assistir a uma palestra conduzida por Andrea Vasconcelos, coordenadora da nova unidade.

Com o tema "Autismo: acolhimento e impacto das terapias multidisciplinares no desenvolvimento infantil", a apresentação abordará a importância de um cuidado integrado e personalizado para crianças com TEA.

Nova unidade

A unidade de Jaboatão chega com o objetivo de ampliar o acesso a terapias multidisciplinares voltadas para crianças e adolescentes diagnosticados com TEA. Entre os serviços oferecidos estão psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia, psicopedagogia e terapia ABA com supervisão presencial.

Com experiência consolidada em Cabo de Santo Agostinho, a clínica busca fortalecer sua presença no estado e atender a uma maior demanda de famílias na região.

A nova unidade está localizada na Avenida Barão de Lucena, 423, no Centro de Jaboatão dos Guararapes. A inauguração é uma oportunidade para as famílias conhecerem o espaço, participarem de atividades inclusivas e obterem informações sobre o atendimento especializado oferecido no local.