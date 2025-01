No Hospital dos Servidores de Pernambuco, ratos passeiam pela entrada da emergência pediátrica

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Acompanhantes de pacientes flagraram ratos passeando pela entrada de emergência do Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco (HSE), localizado no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife.

Os roedores foram vistos passando pela porta da emergência pediátrica do hospital, na noite da terça-feira (28), e assustaram pacientes e responsáveis que estavam no local.

Os vídeos recebidos pela reportagem do JC foram enviados por acompanhantes de pacientes.

A presença dos roedores em ambiente hospitalar gera riscos e pode provocar doenças graves, como leptospirose - doença infecciosa grave causada pela bactéria Leptospira, que se encontra na urina de roedores infectados.

Em nota ao JC, o Instituto de Atenção à Saúde e Bem-estar dos Servidores do Estado de Pernambuco (Iassepe), que administra o HSE, informa que o hospital "passa por dedetizações quinzenais, mensais e reforços a cada três meses, além de possuir armadilhas para ratos".

"O problema é que, ao lado da emergência pediátrica do HSE, localizada na Rua da Hora, no bairro do Espinheiro, tem uma residência abandonada, onde já foi presenciada a saída de ratos."

A assessoria de imprensa do Iassepe não informou se a Vigilância Ambiental do Recife foi comunicada, via HSE, sobre essa infestação de roedores na residência abandonada.

Os ratos são animais de hábitos noturnos, por ser mais seguro saírem de seus abrigos à noite, à procura de alimento.

Para o controle dos roedores, o Ministério da Saúde recomenda acondicionamento e destino adequado do lixo, armazenamento apropriado de alimentos, desinfecção e vedação de caixas d'água, vedação de frestas e de aberturas em portas e paredes.

O uso de raticidas (desratização) deve ser feito por técnicos devidamente capacitados.