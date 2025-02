Maquiagem de carnaval com glitter: produto pode causar problemas na pele e olhos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

É preciso ter cuidados com a pele e olhos durante os dias de folia, principalmente com o uso de produtos não próprios

O uso do glitter no carnaval não é novidade, desde 2017, o produto virou febre no Brasil inteiro no período da folia. O uso pode ser diverso, nos olhos, nas bochechas e até no corpo.

No entanto, seu uso exige cuidados para evitar irritações na pele e nos olhos. Além disso, observar qual tipo de glitter utilizar também é importante para não terminar os dias de festa no hospital.

Cuidados antes de aplicar o glitter

O primeiro passo para uma maquiagem segura é preparar a pele corretamente. "Antes de aplicar, mantenha a região limpa e hidratada para evitar irritações", orienta a dermatologista Marina Coutinho. Além disso, segundo ela, é fundamental testar o produto em uma pequena área antes do uso para descartar reações alérgicas.

Quando o glitter é aplicado na região dos olhos, o cuidado deve ser redobrado. "Partículas pequenas podem causar irritações graves ou arranhão na córnea. Escolha produtos específicos para maquiagem dessa região e mantenha o glitter afastado da linha interna dos olhos", alerta a médica.

Glitter biodegradável é mais seguro?

Muitas pessoas optam pelo glitter biodegradável, acreditando ser uma alternativa mais segura para a pele, além do benefício ao meio ambiente. A procura por esse tipo de glitter aumentou em 80% nesta semana pré-carnaval.

Mas a especialista esclarece que, embora tenha componentes menos agressivos, ele também pode causar irritações se não for utilizado corretamente.

Como aplicar e remover sem prejudicar a pele

A forma como o glitter é fixado e retirado faz toda a diferença para evitar lesões. Segundo a especialista, o ideal é usar um gel fixador próprio para a maquiagem. "Ele protege a pele e melhora a aderência do glitter, evitando atritos desnecessários", explica Marina.

Na remoção, esfregar com água e sabaão não vai resolver e pode causar arranhões. O melhor é utilizar óleos vegetais ou demaquilantes. "

Se houver irritação ou lesões, o ideal é lavar a área com água fria e aplicar um creme calmante. Se o problema continuar, deve-se procurar um dermatologista.

Protetor solar



Durante os dias de folia, a exposição ao sol é intensa e pode ser potencializada pelo brilho do glitter. "As partículas podem refletir os raios solares, aumentando o risco de queimaduras e manchas. Aplique protetor solar antes de usar glitter e reforce a proteção ao longo do dia", destaca Marina.

Ainda assim, o uso do glitter não compromete a eficácia do protetor solar, desde que seja aplicado sobre a pele já protegida.

