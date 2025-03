Congelamento de óvulos: saiba quem pode fazer e como funciona o procedimento

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A apresentadora Tatá Werneck, de 41 anos, recentemente compartilhou nas redes sociais a decisão de congelar seus óvulos, um procedimento que se torna uma opção para quem deseja engravidar mais tarde.

Tatá já é mãe de Clara Maria, de 5 anos e contou em seu relato sobre o processo de congelamento, mencionando que estava se sentindo "bem inchada e sensível", uma experiência que descreveu como "normal" para ela após o procedimento.

O congelamento de óvulos é uma técnica que permite às mulheres adiar a maternidade para um momento mais conveniente em suas vidas, seja por razões pessoais, profissionais ou de saúde. Além disso, é uma alternativa importante para aquelas que ainda não encontraram o parceiro ideal para formar uma família.

Mulheres estão engravidando mais tarde

O Brasil tem visto um aumento significativo na decisão das mulheres em postergar a maternidade. De acordo com dados do IBGE, as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde, especialmente na faixa etária dos 35 aos 39 anos, com um aumento de 63% nos últimos 10 anos.

Em contraste, a taxa de nascimentos entre mulheres com até 19 anos caiu 23% no mesmo período. A Dra. Larissa Matsumoto, especialista em reprodução assistida da clínica Vida Bem Vinda do Fertgroup, explica que o congelamento de óvulos se tornou uma solução para mulheres que desejam ter filhos após os 35 anos.

"Nós recomendamos que a consulta com um especialista em reprodução assistida entre no check-up da mulher até os 30 anos de idade", afirmou a médica, que destacou a avaliação da reserva ovariana como fundamental para determinar a viabilidade do congelamento.

Planejamento

A fertilidade feminina está diretamente ligada à idade, uma vez que as mulheres nascem com cerca de dois milhões de óvulos e a quantidade diminui com o tempo. Aos 37 anos, as mulheres já perderam cerca de 90% de seus óvulos.

"Quando há muita espera na tomada de decisão da gestação e não é realizado um planejamento, as chances de sucesso dos tratamentos de fertilidade podem ser menores", alerta Dra. Larissa.

Como funciona o congelamento de óvulos?



1. Estimulação Ovariana

O primeiro passo é procurar uma clínica especializada em reprodução assistida. A mulher passará por exames para avaliar a reserva ovariana, o que ajudará a planejar o número de óvulos a serem congelados.

A estimulação ovariana é realizada com injeções hormonais de gonadotrofina, administradas na barriga por cerca de dez dias. Essas injeções estimulam o crescimento dos folículos ovarianos, que contêm os óvulos.

Durante essa fase, os efeitos colaterais podem incluir dores de cabeça, inchaço abdominal e alterações de humor. A paciente é monitorada regularmente com ultrassonografias para avaliar o progresso do processo.

2. Coleta de óvulos

Após a estimulação, chega o momento da coleta dos óvulos, um procedimento que dura entre 15 e 30 minutos e é realizado sob anestesia.

Embora o processo seja rápido e de baixo risco, algumas mulheres podem sentir cólicas leves nos dias seguintes.

3. Congelamento

Os óvulos coletados são avaliados em laboratório, e apenas os maduros e saudáveis seguem para o congelamento.

O processo de vitrificação envolve o uso de substâncias crioprotetoras e a imersão dos óvulos em nitrogênio líquido a -196ºC. Esse procedimento protege os óvulos e evita a formação de cristais que poderiam danificá-los.

Os óvulos congelados são armazenados em tanques, prontos para serem utilizados quando a mulher decidir engravidar. O Conselho Federal de Medicina recomenda que a fertilização in vitro seja realizada até os 50 anos, devido ao aumento das complicações gestacionais após essa idade.

4. Descongelamento e fertilização

Quando a mulher decide engravidar, os óvulos são retirados do congelamento e fertilizados com espermatozoides do parceiro ou de um doador anônimo, através da fertilização in vitro (FIV). Os embriões gerados são implantados no útero da paciente.

A Dra. Larissa ressalta que, para aumentar as chances de sucesso, é recomendável congelar no mínimo 15 óvulos antes dos 35 anos. Com a idade, a qualidade dos óvulos diminui, o que pode impactar nas chances de gravidez.

