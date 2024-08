Pernambuco tem redução de 12,6% nas mortes violentas intencionais em julho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No acumulado do ano, 2.102 assassinatos foram registrados. Foram duas mortes a mais que o resultado do mesmo período do ano passado

Pelo terceiro mês consecutivo, Pernambuco apresentou redução das mortes violentas intencionais. De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), 271 pessoas foram assassinadas no último mês de julho. No mesmo período do ano passado, foram 310. A redução foi de 12,6%.

Os números foram apresentados nesta segunda-feira (5), durante reunião semanal do Juntos Pela Segurança. De acordo com o governo estadual, O último trimestre (maio a junho) teve o menor número de mortes violentas dos últimos 11 anos. A queda foi de pouco mais de 9% no índice em relação ao mesmo recorte de 2023, com o número de casos caindo de 879 para 792.

"A queda no número de mortes violentas intencionais registrada no mês de julho em Pernambuco, a exemplo do que já havia acontecido em maio e junho, é reflexo do trabalho incansável que temos feito para garantir a redução da criminalidade no Estado. Não vamos descansar um segundo na missão de garantir uma vida mais tranquila às pernambucanas e aos pernambucanos, em todas as regiões", declarou, em nota à imprensa, a governadora Raquel Lyra.

REGIÕES DE PERNAMBUCO

Entre as regiões de Pernambuco, a maior diminuição foi observada na Região Metropolitana do Recife (RMR), com uma redução de mais de 27%, registrando uma queda de quase 30 casos, reduzindo de 95 ocorrências em julho de 2023 para 69 no mesmo mês de 2024.

A Zona da Mata apresentou a segunda maior redução, de 15,8%, caindo de 57 para 48 casos. O Sertão pernambucano também mostrou uma queda, desta vez de 14,3%, com 36 casos em julho de 2024, contra 42 em julho de 2023.