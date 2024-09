Deolane presa: veja o que foi apreendido em megaoperação da Polícia Civil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na operação da Polícia Civil de Pernambuco que prendeu a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, na manhã desta quarta-feira (4), foram apreendidos bens como carros de luxo, imóveis, joias, aeronaves e embarcações, e dinheiro.

A operação investiga a prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Ao todo, 19 mandados de prisão estão sendo cumpridos no Recife, em Campina Grande, Paraíba, em Barueri, São Paulo, em Cascavel e Curitiba, Paraná, e em Goiânia, Goiás.

De acordo com a Polícia Civil, além dos mandados de prisão, estão sendo outras medidas cautelares, como o bloqueio de ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões, entrega de passaporte, suspensão de porte de arma de fogo e cancelamento de registro de arma de fogo.

Operação da Polícia Civil apreendeu bens como carros de luxo, imóveis, joias, aeronaves e embarcações, e dinheiro - PCPE/Divulgação

Em Pernambuco, o material apreendido seguiu para o Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri). A investigação foi iniciada em abril de 2023.

CEO DA EMPRESA BET ESTÁ SENDO PROCURADO PELA POLÍCIA

O empresário Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da empresa bet investigada pela polícia, está sendo procurado pela Polícia Civil. O mandado de prisão não foi cumprido porque ele não estava na residência, em Boa Viagem.

O advogado do empresário, Pedro Avelino, afirmou que o mandado de prisão "causou estranheza".

"A gente não teve acesso ainda à medida cautelar. A gente só vai poder falar quando tiver acesso aos autos. Há um ano e meio Darwin se colocou à disposição para prestar esclarecimentos. A gente vê esse pedido de prisão com muita estranheza porque em nenhum momento ele foi intimado para prestar depoimento", afirmou Avelino.

Segundo o advogado, o empresário está viajando a trabalho e não pretende se apresentar à polícia. "Ele não está no Recife porque viaja toda semana."

INVESTIGAÇÃO CONTA COM APOIO FEDERAL

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTEL) e pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD), e tiveram apoio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL), do Comando de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil de Pernambuco (CORE/PCPE), do Corpo de Bombeiros Militar, do Grupamento Tático Aéreo (GTA/SDS-PE) e das Polícias Civis dos estados de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás.