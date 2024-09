Veja o que Deolane Bezerra pode ou não fazer durante a prisão domiciliar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra terá que cumprir algumas determinações da Justiça após ter a prisão preventiva convertida em domiciliar. A decisão é do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).



Deolane passou cinco dias na Colônia Penal Feminina do Recife. Na tarde dessa segunda-feira (9), ela deixou a unidade prisional acompanhada de familiares e advogados. Estava usando tornozeleira eletrônica.

Além disso, não poderá se ausentar a da residência, em São Paulo, inclusive nos fins de semana. Também não poderá se manifestar nas redes sociais e veículos de comunicação.



PRISÃO DOMICILIAR

Deolane foi alvo da Operação Integration, que investiga uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e prática ilegal de jogos de azar. A prisão ocorreu na última quarta-feira (4).

Na decisão pela conversão para prisão domiciliar, o desembargador pontuou que Deolane "é primária, possui bons antecedentes, seu trabalho é o sustento da sua família, bem como é mãe de uma criança com 8 anos de idade, conforme se observa da certidão de nascimento".

"Inclusive, esta última circunstância, é de extrema relevância a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal, em decisão história, concedeu Habeas Corpus Coletivo para 'para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional'", disse.

O desembargador ressaltou que o crime não foi cometido com a prática de violência.

As principais regras da prisão domiciliar para Deolane Bezerra são:

Ela deverá permanecer "sem contato com os outros investigados, no seu endereço residencial, inclusive finais de semana e feriados";

"Não deve se manifestar em redes sociais, imprensa e assemelhados, sem prejuízo de outras medidas cautelares que o Juízo competente entender adequadas";

Usar obrigatoriamente uma tornozeleira eletrônica.

Apesar da ordem de não dar declarações à imprensa, ela deixou o presídio feminino falando bastante exaltada: "Foi uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade. Eu não posso falar sobre o processo. Eu fui calada".

A mãe da influenciadora, Solange Bezerra, continua presa no Recife.

DEOLANE NEGA CRIMES

Segundo a defesa, ela estará na manhã de hoje (10), no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na Ilha de Joana Bezerra, área central do Recife, onde vai se apresentar perante a juíza Andréa Calado da Cruz, responsável pela decretação da prisão. Posteriormente, ela deve seguir viagem para Barueri, São Paulo, onde tem residência fixa.

Deolane e a mãe foram presas no Novotel Marina, localizado no Cais de Santa Rita, na área central do Recife. As duas chegaram à capital no fim da semana junto com a família. Apesar de serem pernambucanas, elas moram em São Paulo.

Na sede do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste, ambas prestaram depoimento.

A influenciadora digital negou qualquer envolvimento em crimes. Ela confirmou que teve contrato com a empresa Esportes da Sorte, com sede no Recife, e que o contrato foi encerrado em maio deste ano.

Deolane afirmou que possuía três contas bancárias para receber pagamentos por trabalhos realizados, mas que todas foram encerradas. E que atualmente tem uma conta digital.

A influenciadora declarou que não emprestou suas contas bancárias para terceiros, nem deixou que outras pessoas movimentassem as contas delas.

No depoimento, Deolane ressaltou que não teve envolvimento com lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes do crime.

Vídeo mostra momento em que Deolane deixa colônia penal em Pernambuco