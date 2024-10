Quando Deolane Bezerra será solta da prisão? Entenda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Deolane Bezerra e mais 17 dos 22 indiciados na Operação Integration, que apura a suspeita de lavagem de dinheiro e prática ilegal de jogos de azar, tiveram os pedidos de liberdade acatados pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) nessa segunda-feira (23).

Mas, até o momento, Deolane Bezerra continua na Colônia Penal Feminina de Buíque, localizada no Agreste do Estado.

No local, fãs e curiosos aguardam a saída da influenciadora, que está presa na unidade desde o dia 10 de setembro.

A decisão do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, relator dos pedidos de habeas corpus, foi publicada na noite desta segunda-feira (23), horas após a juíza Andréa Calado da Cruz, da 12º Vara Criminal do Recife, manter as prisões preventivas dos indiciados e determinar mais duas: a do cantor Gusttavo Lima e do empresário Boris Maciel Padilha.

A nova decisão em segunda instância, por enquanto, não vale para os dois recém-indiciados. A defesa do sertanejo já informou que vai apresentar pedido de liberdade provisória.

Deolane Bezerra na Operação Integration

A investigação apontou que Deolane Bezerra teria utilizado a mãe e o filho de 17 anos para lavagem de dinheiro, ocultando a origem ilícita de bens.

Inicialmente, chamou a atenção da polícia o fato de a influenciadora ter comprado à vista um carro de luxo, avaliado em R$ 3,85 milhões, que pertencia a Darwin Henrique da Silva Filho, da empresa Esportes da Sorte. Deolane confirmou ter feito publicidade para a casa de apostas até maio de 2023.

Investigadores identificaram que a empresa e Darwin movimentaram alta quantia em dinheiro com a compra e venda à vista de veículos de luxo, com "indícios da perpetração de lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho e de apostas esportivas".

Para a polícia, a venda da Lamborguinhi Urus Performance para Deolane demonstrou "nitidamente a tentativa de ocultar/dissimular patrimônio adquirido com a lavagem de dinheiro por parte da Esportes da Sorte e de seu proprietário Darwin Henrique, pois a empresa teria permanecido em posse do automóvel por meros 4 meses".

TJPE manda soltar Deolane e outros indiciados na Operação Integration