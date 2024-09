Advogada de Deolane é indiciada pela polícia; saiba o motivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou a advogada da influenciadora Deolane Bezerra, atualmente presa por suspeita de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro e jogos de azar ilegais. A advogada Adélia de Jesus Soares é suspeita de falsidade ideológica e associação criminosa.

Segundo apuração do Portal G1, a investigação conduzida pela 9ª Delegacia de Polícia, no Lago Norte, apontou que Adélia teria colaborado com cidadãos chineses na criação de empresas de fachada para facilitar a exploração de jogos de azar no Brasil.

Envolvimento com Deolane Bezerra

Até o momento, a polícia do DF não confirmou se essa investigação tem relação direta com a prisão de Deolane Bezerra. A também advogada e influenciadora foi alvo da Operação Integration e está presa da Colônia Penal de Buíque, no Agreste de Pernambuco.

Em defesa, a equipe jurídica de Adélia declarou que as acusações são "infundadas e decorrentes de um golpe aplicado por terceiros." Reportagem da Tv Globo divulgou documentos da investigação, que revelam a abertura de uma empresa chamada Playflow, realizada por Adélia e registrada nas Ilhas Virgens Britânicas.

Conforme a investigação, essa empresa foi aberta com documentos falsos na junta comercial de Suzano, em São Paulo.

Investigação

A investigação foi iniciada após um funcionário terceirizado da delegacia ser enganado e transferir R$ 1,8 mil para uma conta de apostas do famoso "jogo do tigrinho".

Ainda segundo reportagem do G1, no decorrer das apurações, a polícia identificou que algumas instituições de pagamento estavam utilizando CPFs de pessoas falecidas para realizar fraudes cambiais, direcionando o dinheiro das apostas para o exterior. A Polícia Civil do DF já concluiu as investigações e encaminhou o caso para a Justiça Federal.



Defesa de Adélia se manifesta

A defesa de Adélia se manifestou por meio de nota no perfil do escritório da advogada. Confira texto na íntegra:

"Em resposta às recentes alegações envolvendo a Doutora Adélia Soares, informamos que ela está plenamente ciente dos fatos mencionados e já tomou todas as providências legais cabíveis. Entre essas medidas, destaca-se o registro de boletins de ocorrência, visando proteger sua integridade e reputação.

As acusações feitas contra ela são infundadas e resultam de um golpe praticado por terceiros, que utilizaram seu nome de forma indevida e criminosa. A Doutora Adélia informa que está colaborando ativamente com as autoridades para esclarecer os fatos e responsabilizar os verdadeiros culpados, uma vez que apenas prestou suporte administrativo para a empresa em questão.

Cabe ressaltar que sua carreira e vida pessoal são pautadas pela ética e legalidade, repudiando veementemente qualquer conduta contrária a esses princípios.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários".

