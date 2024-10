Com 259 mortes em setembro, Pernambuco mantém queda pelo 5º mês consecutivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Apesar de permanecer entre os estados mais violentos do País, Pernambuco conseguiu reduzir as mortes violentas intencionais pelo quinto mês consecutivo. De acordo com estatísticas divulgadas pela Secretaria de Defesa Social (SDS), 259 pessoas perderam a vida no último mês de setembro. A queda foi de 19,3% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 321 assassinatos foram somados pela polícia.

Com exceção do Recife, as outras regiões do Estado tiveram redução na quantidade de mortes violentas intencionais em setembro. Na capital, 41 pessoas foram assassinadas. Duas a mais que o resultado apresentado no mesmo período do ano passado.

Apesar do resultado similar, é preciso observar, porém, que a capital pernambucana manteve os altos índices de mortes ao longo do ano. Entre janeiro e setembro, 497 pessoas foram assassinadas. O aumento, até agora, foi de 15,31% em comparação com 2023 (que teve 431 ocorrências).

Parte expressiva desses crimes contra a vida tem relação direta com a guerra entre grupos criminosos rivais especializados no tráfico de drogas. Atualmente, a Várzea, na Zona Oeste do Recife, e bairros vizinhos são a área integrada mais preocupante para a polícia, que tem investido em operações da Polícia Militar para reduzir os números.

Como estratégia para incentivar a tropa, o comandante geral da PM, coronel Ivanildo Torres, tem acompanhado presencialmente algumas das ações nas áreas consideradas mais críticas. O subcomandante geral, coronel Cláudio Ricardo Lopes, também.

ACUMULADO DO ANO NO ESTADO

Na contramão da capital, o Estado conseguiu mudar a curva e, no momento, acumula 3,3% de queda nas mortes. Entre janeiro e setembro, 2.635 pessoas perderam a vida. No mesmo período do ano passado, foram 2.725.

Nas mortes violentas intencionais, estão englobados os homicídios, latrocínios, feminicídios, lesão corporal seguida de morte e os óbitos decorrentes de ações das forças de segurança.

Na lista atualizada mensalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, Pernambuco aparece em 3º lugar, perdendo apenas para a Bahia e o Rio de Janeiro, respectivamente.

A meta do Juntos pela Segurança é atingir a redução de 30% nas mortes ao final de 2026, comparando com os números registrados em 2022.

Além disso, esse mesma porcentagem de queda precisa ser atingida em relação aos crimes violentos contra o patrimônio, roubos e furtos de veículos e violência contra a mulher.

SETEMBRO TEVE QUEDA EM OUTRAS REGIÕES

No Agreste, 64 pessoas foram assassinadas em setembro deste ano. No mesmo período de 2023, foram 79.

É preciso lembrar que uma chacina, ainda não esclarecida, foi registrada no município de Bezerros, que fica no Agreste. Três adultos e uma criança de 6 anos foram assassinados a tiros no dia 20 de setembro.



O crime aconteceu na Rua Júlio César, no bairro de Mororó. Os três adultos morreram na hora. A criança, que estava no colo da tia, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bezerros. Em estado grave, Lohanny Sophia dos Santos foi transferida para a Restauração, onde faleceu.

As outras vítimas foram: Vanuza Raíssa Santos de Oliveira, de 28 anos; o namorado, Eduardo Florêncio da Silva, 25; e o amigo dele, Pedro Henrique Santana dos Santos, 19. O trio estava bebendo na frente da casa de Vanuza quando três homens armados chegaram, atiraram e fugiram.

Na Região Metropolitana (sem contar o Recife), 76 mortes foram contabilizadas pela polícia. No mesmo período do ano passado, foram 106.

No Sertão, 36 pessoas foram mortas em setembro deste ano. Sete registros a menos em comparação com o mesmo período de 2023.

Por fim, na Zona da Mata, a polícia somou 42 mortes. No mesmo período do ano passado, foram 54.