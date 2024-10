Discussão sobre o armamento da Guarda Municipal do Recife deve avançar após 2º turno, afirma presidente do sindicato

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O diálogo sobre o armamento da Guarda Municipal do Recife tem avançado com o prefeito João Campos e deve ser retomado após o segundo turno das eleições municipais.

Em entrevista no Passando a Limpo, da Rádio Jornal, a presidente do Sindicato dos Guardas Municipais, Subinspetores, Inspetores e Agentes de Trânsito do Recife (Sindguardas) Marília Viana explicou que está aguardando um cronograma para definir as próximas etapas e fazer a transição de forma gradual.

De acordo com ela, a Guarda Municipal precisa fazer um convênio junto à Polícia Federal para, em seguida, estruturar a capacitação dos profissionais para o uso da arma de fogo. Uma das diretrizes que deve ser adotada é a grade curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que prevê como deve acontecer a formação.

A presidente do sindicato explicou que a corporação não pode ser treinada por instituição militar e que, por isso, a criação de uma academia da guarda é um anseio no estado de Pernambuco.

“Nós vemos a necessidade da Guarda Municipal trabalhar armada por uma imposição da violência que a gente vive e temos entendido que a prefeitura vai caminhar com isso”, afirmou Viana.

Até o momento, o Recife é a única capital do Nordeste que não aderiu o uso de armas de fogo durante o expediente dos guardas municipais.

Durante a campanha, o prefeito reeleito João Campos prometeu fortalecer a atuação da Guarda Municipal e lembrou que ela tem caráter de cuidar do patrimônio do município. De acordo com o gestor municipal, inicialmente deve ser feito um protocolo de início de armamento apenas para o GTO, que é o Grupo Tático Operacional da Guarda. Inclusive com a presença de câmeras corporais e um treinamento de, no mínimo, seis meses, para reforçar a segurança patrimonial.

CONCURSO PÚBLICO DA GUARDA MUNICIPAL

Durante a entrevista, Marília Viana destacou, ainda, os diálogos com a prefeitura para a realização de um concurso público da Guarda Municipal em 2025.

“Nós estamos com equipe defasada e queremos aumentar o nosso efetivo. A gente tem uma estrutura para 2.500 homens, no entanto, só temos 1.693”, afirmou.

De acordo com a presidente do Sindicato da Guarda Municipal do Recife, o ideal seria, pelo menos, 500 novos agentes na capital pernambucana. O último concurso público da categoria foi realizado em 2015