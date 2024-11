Formação de novos policiais militares em Pernambuco começará em dezembro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Às vésperas de completar um ano do lançamento do programa Juntos pela Segurança, o governo de Pernambuco prometeu dar início ao curso de formação de novos policiais militares a partir de dezembro. Ao todo, 4,8 mil candidatos foram aprovados na primeira fase do concurso público.

A declaração foi feita pelo secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, durante a aula inaugural do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da corporação, nesta segunda-feira (25), realizada no auditório da Justiça Federal de Pernambuco, no bairro do Jiquiá, Zona Oeste do Recife.

"Semana passada, fizemos a aula inaugural do curso de formação de praças e de oficiais do Corpo de Bombeiros e estamos nos preparativos finais para o mês que vem iniciarmos o curso de formação de 2.400 novos soldados da Polícia Militar", declarou.

A expectativa é de que as primeiras turmas formadas ingressem nas ruas até o final do primeiro semestre de 2025. Todo a grade do curso de formação, que inclui aulas de direitos humanos e saúde mental, já foi aprovada na última semana.

Atualmente, Pernambuco conta com uma média de pouco mais de 16 mil PMs na ativa. O ideal, segundo o Portal da Transparência, era ter ao menos 27 mil.

CURSO PARA OFICIAIS

A governadora Raquel Lyra acompanhou, pela manhã, a abertura da aula inaugural do CFO para 157 profissionais. Esta é a primeira turma dos 450 concursados aprovados no certame para o cargo de 2° tenente.

"Fizemos um concurso público para mais de 7 mil novos profissionais de segurança pública na área das polícias Militar, Civil e Científica e do Corpo de Bombeiros Militar, para que a gente possa garantir que Pernambuco seja um estado muito mais seguro", declarou a governadora.

O comandante geral da PM, coronel Ivanildo Torres, explicou como se dará o curso de formação.

"Os alunos aprendem praticamente tudo que é necessário para ser um líder. O aprendizado vai desde matérias tipicamente militares, passando por matérias policiais e também disciplinas de direitos humanos. O currículo é bastante vasto, durante um ano de curso, de segunda a sexta, podendo chegar aos finais de semana quando for preciso", relatou.

A primeira turma, das três previstas, contará com 157 cadetes, sendo 33 do sexo feminino.