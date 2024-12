MPPE denuncia acusados de matar sushiman em assalto no Centro do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) denunciou à Justiça os três homens acusados de matar o sushiman Michel Jung Loureiro Júnior, de 26 anos, durante um assalto no Centro do Recife. O trio está preso preventivamente no Centro de Observação e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima.

Manoel Joaquim da Silva Neto, conhecido como "Mané", de 31 anos, Moisés Lima Silva Filho, o "Baixote", 25, e Michel Leandro da Silva, o "Olho de Gato", 31, foram identificados por pessoas em situação de rua.

De acordo com as investigações, o Olho de Gato usava uma peruca ruiva e vestido no momento em que sacou uma faca e abordou o sushiman, na noite de 13 de novembro. O Baixote segurou as pernas da vítima, enquanto Mané tomou o celular no momento em que ela já agonizava. A carteira também foi levada.

Os acusados, que assumiram o crime, contaram que o sushiman teria reagido à abordagem e, por isso, foi esfaqueado. Depois que o trio fugiu, o celular foi vendido por R$ 120.

Todos os acusados têm histórico de crimes, conforme a Polícia Civil já havia informado em coletiva de imprensa. Mané foi condenado por roubo majorado. Baixote e Michel respondem a processos distintos pelo mesmo crime.

Agora, vão responder também por latrocínio. A denúncia foi assinada pela promotora Mariana Pessoa da Melo.

RELEMBRE O CRIME

Naquele dia 13 de novembro, o sushiman, o pai e a madrasta trabalhavam até por volta das 22h na construção de um sushibar, no bairro da Boa Vista, que estava prestes a ser inaugurado. Era o sonho da vítima empreender.

O trio seguiu em caminhada até uma parada de ônibus na Rua 13 de Maio, no bairro de Santo Amaro. De lá, o jovem continuou em direção ao terminal do Cais de Santa Rita. Mas, ao passar pela calçada do Fórum Thomaz de Aquino, na Rua Martins de Barros, sofreu a abordagem criminosa.

Michel Júnior morreu no local. Ele deixou a esposa grávida e dois filhos.