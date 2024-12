Homicídios caem em Pernambuco em novembro, mas feminicídios e latrocínios crescem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pernambuco registrou queda no número total de mortes violentas intencionais em novembro de 2024. De acordo com as estatísticas da Secretaria de Defesa Social (SDS), 239 vidas foram perdidas no último mês. A redução foi de 19,3% em relação ao mesmo período de 2023, quando 296 assassinatos foram registrados.

A queda geral foi possível graças aos resultados alcançados na Região Metropolitana e no Sertão do Estado. Na capital e na Zona da Mata, houve aumento nos números em novembro - levantando o alerta à polícia, sobretudo pela guerra entre facções criminosas pelo domínio de territórios.

Na capital pernambucana, 50 mortes violentas intencionais foram registradas no último mês. Quatro casos a mais em comparação com novembro de 2023.

Na Região Metropolitana, 64 pessoas foram assassinadas em novembro. No mesmo período do ano passado, foram 109.

Já no Agreste, 54 vidas foram perdidas no mês passado. Mesmo número registrado em novembro de 2023. No Sertão, os números caíram de 48 (em 2023) para 28, em novembro deste ano.

Na Zona da Mata, 43 mortes foram somadas pela polícia em novembro. No mesmo período do ano passado, foram 39.

Nas mortes violentas intencionais estão incluídos os homicídios, feminicídios, latrocínios (roubo seguido de morte), lesões corporais seguidas de morte e óbitos decorrentes de intervenções policiais.

CRESCEM FEMINICÍDIOS E LATROCÍNIOS

Apesar da queda nos números gerais, dois indicadores apresentaram aumento. Oito mulheres foram vítimas de feminicídio no mês passado. Foram dois casos a mais do que em novembro de 2023.

Já em relação aos latrocínios, o número subiu de cinco (ano passado) para sete.

Um dos casos de repercussão foi a morte do sushiman Michel Jung Loureiro Júnior, de 26 anos, no Centro do Recife. A vítima foi esfaqueada na calçada do Fórum Thomaz de Aquino, em Santo Antônio, durante um assalto na noite de 13 de novembro. Três suspeitos pelo crime estão presos.

OUTUBRO NÃO HOUVE QUEDA DAS MORTES

Os números atualizados pela SDS também mostraram que não houve queda de mortes violentas intencionais em Pernambuco no mês de outubro, como o governo estadual inicialmente havia anunciado.

Na atualização, o número de pessoas mortas saltou de 273 para 274. A estatística é exatamente a mesma contabilizada em outubro de 2023. Portanto, nem houve queda, nem aumento.

Essa atualização pode acontecer, ao longo do ano, quando óbitos ainda sob investigação são confirmados como homicídios, por exemplo.

Com a atualização, o Estado quebrou uma sequência de reduções que vinham sendo observadas desde maio deste ano.

ACUMULADO DO ANO

De acordo com a SDS, 3.150 mortes violentas intencionais foram somadas entre janeiro e novembro deste ano.

No mesmo período de 2023, a polícia somou 3.295. A redução, até agora, é de 4,41%.

A meta do Juntos pela Segurança é de redução de 30% no número de mortes até o final de 2026, comparando com as estatísticas registradas em 2022.