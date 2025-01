Familiares cobram respostas da investigação de jovens mortos em açude no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com informações de Waldson Balbino da TV Jornal

Familiares e amigos dos jovens que morreram afogados no Açude do Prata, no bairro de Dois Irmãos, Zona Norte do Recife, cobram respostas da polícia sobre as investigações.

As vítimas, Renan da Silva Carvalho, de 21 anos, e Alexandre Filho, de 22, se jogaram no açude para tentar fugir de um assalto na última quinta-feira (2).

Nesta segunda-feira (6), um protesto foi realizado na Avenida Abdias de Carvalho, próximo à UPA de Torrões, na Zona Oeste do Recife. Até o momento, nenhum suspeito de participação no crime foi preso.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, foi instaurado inquérito para apurar o caso na 5ª Delegacia de Homicídios, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Açude do Prata, no bairro de Dois Irmãos - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

Depois de dois dias de buscas e angústia dos familiares, os corpos de Renan e Alexandre foram encontrados na manhã do sábado (4) pelo Corpo de Bombeiros Militar. Os corpos foram enterrados no domingo (05).

Ato por justiça terminou em confronto

O ato foi marcado por tensão, com confrontos entre manifestantes e a Polícia Militar, que usou balas de borracha e bombas de efeito moral.

"Esse protesto foi pacífico, em busca de uma resposta. São pessoas de comunidade, amigos para mostrar o quanto Renan e Alexandre eram queridos no bairro", declarou Nayla Larissa, viúva de Renan, em entrevista à TV Jornal.

Houve registro de tumulto, incluindo o apedrejamento de um ônibus, que deixou passageiros presos no veículo.

Os bombeiros foram acionados para apagar as chamas dos pneus e liberar a via, retomando o fluxo de trânsito nos dois sentidos ainda na noite da segunda.