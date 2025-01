'Dizia que ia fazer a diferença na vida das pessoas', diz mãe de delegado pernambucano morto em SP

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Chocados e tomados pela dor, familiares do delegado Josenildo Belarmino de Moura Júnior, de 32 anos, vítima de latrocínio em São Paulo, aguardam a chegada do corpo em Pernambuco. O velório será na manhã desta quinta-feira (16) no município de Chã Grande, Mata Sul do Estado, terra natal dele.

Sob os cuidados de parentes, Carmem Belarmino, mãe do delegado, fez um desabafo aos prantos. "Tragam meu filho, por favor. Era um menino tão bom, se dedicou a vida toda estudando. Ele dizia que ia fazer a diferença na vida das pessoas. E hoje vão mandar o corpo do meu filho", lamentou, em entrevista à TV Jornal, na tarde desta quarta-feira.

Josenildo estudou na rede pública de ensino. E sempre teve o sonho de ser delegado, por isso se dedicou por anos para realizar o maior sonho.

A noiva do delegado, Gabriela Rodrigues, disse que não viu as imagens da câmera de segurança que registrou o latrocínio, ocorrido na manhã da terça-feira.

"Não vi nenhum vídeo, nem quero ver. Quero guardar a imagem dele feliz. Creio que as autoridades de São Paulo vão tomar as devidas providências e investigar o que de fato aconteceu e punir os culpados. Nosso momento é de dor, a vida não volta. A nossa dor é irreparável", afirmou.

INVESTIGAÇÃO DA MORTE DO DELEGADO

A Polícia Civil de São Paulo suspeita que ao menos três criminosos têm envolvimento na morte do delegado. Josenildo andava pela Rua Amaro Guerra, em Santo Amaro, quando foi abordado por um motociclista, que fingia ser entregador de aplicativo.

"Ao perceber que a vítima estava armada, o assaltante disparou contra ele, atingindo-o nas costas", informou a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

A arma funcional, o carregador dela e o celular do delegado foram levados pelo criminoso. Outros dois estariam em duas motos dando cobertura.

QUEM ERA O DELEGADO MORTO EM SÃO PAULO?

Josenildo foi nomeado para o cargo de delegado da Polícia Civil de São Paulo em maio do ano passado. Durante sete meses passou pelo curso de formação e foi aprovado com nota máxima no trabalho de conclusão na Academia de Polícia (Acadepol).

Havia pouco mais de dois meses que ele estava atuando como delegado em São Paulo. Em paralelo, participava do concurso público da Polícia Civil de Pernambuco, pois pretendia voltar a morar no estado onde passou a maior parte da vida. Ele estava na fase de entrega de títulos e, em poucas semanas, saberia o resultado final.

Josenildo já autuou como advogado, e tinha o título de especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Unifacol (Centro Universitário Facol), em Pernambuco.