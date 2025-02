Após gritos de socorro, mulher cai de apartamento e morre no Recife; parentes denunciam marido

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Massoterapeuta de 43 anos morreu, no domingo (16), em Campina do Barreto. Marido prestou socorro até uma policlínica e depois fugiu com o celular dela

O mistério cerca a morte de uma massoterapeuta de 43 anos no bairro da Campina do Barreto, na Zona Norte do Recife. Na tarde do domingo (16), Jaqueline Severina do Nascimento foi socorrida após cair do apartamento onde morava - uma altura de dois andares. Minutos antes, vizinhos teriam ouvido gritos de socorro.



Segundo apuração da TV Jornal, parentes denunciam que o marido da vítima pode ter sido o autor da morte dela. Momentos antes do crime, o vigilante contou que iria ao jogo do Santa Cruz contra o Central. Mas, no caminho, decidiu voltar para casa dizendo que iria resolver um "problema".

Uma parente contou ter ouvido gritos de socorro, em tom abafado, no momento em que o casal estava em casa. Minutos depois, houve o barulho da queda.

Familiares ainda encontraram a massoterapeuta com vida. Um irmão tentou socorrê-la, mas o marido se antecipou e a levou para a Policlínica Amaury Coutinho. Depois ele foi embora do local, com o celular da vítima.

Leia Também Homem é preso após atirar contra ex-companheira e contra si mesmo em bar no Recife

INVESTIGAÇÃO

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo tratado, inicialmente, como uma ocorrência de morte a esclarecer.

"As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso", afirmou o texto.