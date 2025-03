Pernambuco tem Carnaval com menos homicídios desde 2004; três assassinatos foram em focos de folia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A tecnologia se destacou no Carnaval 2025, com o reconhecimento facial capturando cinco criminosos com mandados de prisão em aberto

O Governo de Pernambuco apresentou, nesta quinta-feira (6), o balanço final do Carnaval 2025. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Defesa Social (SDS), foram registradas 57 Mortes Violentas Intencionais (MVIs), uma redução de 15% em relação ao ano passado, quando houve 67 casos de MVIs.

Três mortes foram em focos de folia, sendo uma no Recife, outra em Itamaracá e uma registrada em Moreno.Os números correspondem ao período entre a quinta-feira (27) e a terça-feira (4).

Vale destacar que a quinta-feira passou a integrar as estatísticas apenas em 2024; antes, o período analisado ia do sábado até a terça-feira de Carnaval. Portanto, em termos de números absolutos, o Carnaval 2025 teve o menor número de homicídios desde 2004, quando foram contabilizados 80 casos.

Focos de folia

Diferentemente do balanço apresentado em 2024, a SDS divulgou apenas as ocorrências registradas nos focos de folia, e não no estado como um todo. Segundo a pasta, houve uma queda de 8,9% no total de registros, que passou de 1.834 em 2024 para 1.671 em 2025.

Do total de ocorrências registradas neste ano, 1.250 foram furtos, representando uma redução de 15,5% em relação ao ano passado, quando foram contabilizados 1.479 casos.

O balanço final também apontou que os casos de violência contra a mulher apresentaram redução de 27% (496 casos) em comparação a 2024 (677 casos).

Carnaval mais seguro

De acordo com o Governo do Estado, o Carnaval de Pernambuco 2025 foi concluído com índices positivos de segurança pública, que contou com investimento de R$ 12,2 milhões.

O uso da tecnologia foi citado como um dos grandes destaques nesta edição. O sistema de reconhecimento facial permitiu a captura de cinco criminosos com mandados de prisão em aberto.

"Pernambuco acabou de fazer o Carnaval mais seguro de toda a sua história. Foi o menor número de homicídios desde 2004, que é quando se começou a computar a série histórica no Estado. A redução das ocorrências e a manutenção da ordem pública são resultados de um planejamento estratégico que priorizou a prevenção e a tecnologia. O reconhecimento facial e o controle de acesso trouxeram mais eficiência para a atuação policial", afirmou o secretário de Defesa Social, Alessandro de Carvalho.