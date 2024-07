6 frutas ricas em água que contribuem para a hidratação diária

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As frutas ricas em água são perfeitas aliadas para uma alimentação e vida saudável. Afinal, se manter hidratado é o pilar principal da saúde.

Manter-se adequadamente hidratado é essencial para a saúde e o bem-estar, especialmente durante os meses mais quentes do ano.

Enquanto a água é fundamental, muitas frutas também desempenham um papel essencial na hidratação diária.

Além de seu sabor refrescante e naturalmente delicioso, essas frutas são repletas de nutrientes e oferecem uma maneira saborosa de complementar sua ingestão de líquidos.

Quais são as frutas com mais água?

Em entrevista ao Portal Eu Atleta, o nutricionista Luis Fernando Pinto Mantovani, destacou as seguintes frutas dentro da lista das que contém mais água.

Essas opções são super comuns para os brasileiros e podem ser encontradas em qualquer mercado, feira ou kitanda.

1. Melão

Com cerca de 93% de água em sua composição, o melão se destaca como a fruta mais hidratante da lista.

Além de ser rico em vitaminas A, C e E, ele também possui propriedades antioxidantes que combatem os radicais livres e protegem as células do corpo.

2. Melancia

Com 92,5% de água, a melancia é outra campeã da hidratação, além de ser uma fruta deliciosa e refrescante, perfeita para os dias mais quentes.

Rica em licopeno, um poderoso antioxidante, ela também auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares. Para consumo, além da fruta in natura, o suco de melancia é uma ótima forma de aproveitar os benefícios.

3. Morango

Composto por cerca de 91,8% de água, o morango é uma fruta rica em vitamina C, manganês e potássio.

Além de ser uma ótima opção para se hidratar, ele também contribui para o fortalecimento do sistema imunológico e para a saúde dos ossos.

4. Mamão papaia

O mamão papaia, com 88,7% de água, é uma fruta rica em fibras, papaína e vitaminas A, C e E.

Além de auxiliar na hidratação, ele também facilita a digestão, combate o inchaço e possui propriedades anti-inflamatórias.

5. Laranja

A laranja, com 87,6% de água, é uma fruta cítrica rica em vitamina C, um poderoso antioxidante que fortalece o sistema imunológico e ajuda na absorção de ferro.

Além disso, ela também contém potássio, que auxilia na regulação da pressão arterial.

6. Abacaxi

O abacaxi, com 87% de água, é uma fruta tropical rica em bromelina, uma enzima que facilita a digestão de proteínas.

Além disso, ele também contém vitaminas A, C e B6, além de manganês e potássio.