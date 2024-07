O que é cetose? Emagreça rápido e com saúde com esta estratégia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A cetose é um processo natural do corpo humano que pode ser potencializado para a perda de peso. Saiba os detalhes e como utilizar a seu favor abaixo!

A busca por métodos eficazes de emagrecimento é constante, a cetose se destaca como uma estratégia popular.

Esta abordagem, que envolve um ajuste significativo na dieta, promete não apenas perda de peso rápida, mas também benefícios à saúde.

Contudo, como qualquer regime alimentar, exige entendimento e cuidados específicos para ser adotada de maneira segura e eficiente.

Saiba o que é cetose



A cetose é um estado metabólico natural no qual o corpo, em vez de usar carboidratos como principal fonte de energia, passa a queimar gordura.

Isso ocorre quando a ingestão de carboidratos é significativamente reduzida, forçando o organismo a buscar fontes alternativas de energia.

A gordura armazenada é então convertida em cetonas no fígado, que servem como combustível para o corpo e o cérebro.

Entenda como funciona

Quando o corpo entra em neste processo, há uma mudança na forma como o metabolismo funciona. Normalmente, os carboidratos consumidos são convertidos em glicose, que é utilizada como energia.

No entanto, com a redução drástica de carboidratos, os níveis de glicose e insulina diminuem, levando o corpo a quebrar as reservas de gordura.

Este processo resulta na produção de cetonas, que são ácidos graxos convertidos pelo fígado e usados como principal fonte de energia.

Esse processo emagrece?

As cetonas têm propriedades que suprimem hormônios responsáveis pela sensação de fome, como a grelina.

Além disso, as refeições ricas em proteínas e gorduras promovem uma sensação de saciedade mais duradoura, reduzindo a necessidade de comer com frequência.

Proteínas têm um efeito termogênico mais alto em comparação com carboidratos e gorduras, o que significa que o corpo gasta mais energia para metabolizar proteínas, que desempenham diversos papéis no organismo.

Na dieta cetogênica, o aumento da ingestão de proteínas contribui para um maior gasto calórico, auxiliando na perda de peso.

Fique atento!

Embora tenha muitos benefícios, é importante adotar este tipo de dieta com cautela. Em entrevista ao Portal Smart Fit, a nutricionista Fúlvia Hazarabedian explica sobre os possíveis efeitos colaterais de uma dieta cetogênica:

Sobrecarga renal

Desequilíbrio hídrico (em função da restrição de alimentos como frutas e legumes)

Aumento do colesterol ruim

Deficiência de vitaminas e minerais

Possíveis alterações na função da tireóide

Além disso, a especialista também destaca que “É muito necessária uma avaliação médica antes de adotar a dieta cetogênica, além do acompanhamento nutricional com um nutricionista durante todo o período de realização”.