Dormir de conchinha faz bem? Veja 3 benefícios

Confira quais são as três maiores vantagens de dormir de conchinha com seu companheiro e quais são seus maiores benefícios durante a noite de sono.

Dormir de conchinha, também conhecida como "colher grande" ou "posição fetal", é uma das posições mais populares para casais.

Além de ser confortável e aconchegante, essa posição pode trazer diversos benefícios para a saúde física e mental, tanto para o homem quanto para a mulher.

Nesta matéria, exploremos 3 dos principais benefícios de dormir de conchinha, como:

1. Redução do estresse e da ansiedade:

O contato físico durante o sono, especialmente quando se dorme de conchinha, libera ocitocina, também conhecida como “hormônio do amor”. A ocitocina possui diversos efeitos positivos no organismo, como:

Redução do estresse e da ansiedade;



Sensação de calma e relaxamento;



Melhora do humor;



Diminuição da dor;



Fortalecimento do sistema imunológico.



Segundo a Sociedade Brasileira do Sono, casais que dormiam de conchinha apresentaram níveis mais baixos de cortisol (hormônio do estresse) e níveis mais altos de ocitocina do que aqueles que dormiam em outras posições.

2. Melhora da qualidade do sono:

A sensação de segurança e conforto proporcionada pelo contato físico durante o sono pode contribuir para uma noite de sono mais tranquila e reparadora. Isso ocorre porque:

A ocitocina relaxa os músculos e diminui a frequência cardíaca;



e diminui a frequência cardíaca; A posição de conchinha pode aliviar dores nas costas e no pescoço;



O calor corporal compartilhado ajuda a regular a temperatura corporal.

Segunda a revista Sleep observou que casais que dormiam de conchinha apresentaram menos distúrbios do sono e relataram uma melhor qualidade do sono do que aqueles que dormiam em outras posições.

3. Fortalecimento do relacionamento:

O contato físico durante o sono pode fortalecer o vínculo emocional entre os parceiros, promovendo sentimentos de:

Intimidade;



Confiança;



Amor;



Conexão.



Um estudo publicado na revista Personal Relationships descobriu que casais que dormiam de conchinha relataram ter um relacionamento mais satisfatório e se sentiam mais conectados do que aqueles que dormiam em outras posições.

Dormir de conchinha nem sempre é a melhor posição para todos. Se você ou seu parceiro se sentir desconfortável ou com dor, experimente outras posições.

O mais importante é encontrar uma posição que seja confortável e que permita que ambos tenham uma boa noite de sono.