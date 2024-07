O que comer antes do treino? Conheça os alimentos que geram energias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A alimentação antes do treino é essencial para ter as energias necessárias para a atividade física. Dito isso, o pré-treino é fundamental para os resultados desejados. Mas o que comer antes do treino? Vamos tirar suas dúvidas!

O mais indicado é comer alimentos ricos em carboidratos, que possam fornecer energia e promover recuperação muscular. Porém, os carboidratos não são as únicas substancias necessárias.

Por isso, separamos uma lista de alimentos que podem ser consumidos antes do treino

O que comer antes do treino

Para ter uma reserva de energia adequada, é importante consumir alimentos com bastante fibras, proteínas, carboidratos e gorduras.

ALIMENTOS COM PROTEÍNAS



Frango, atum, carnes vermelhas magras;



Ovos e Iogurte;



Whey protein.

Proteínas fornecem aminoácidos essenciais para a construção muscular, contribuindo para a resistência durante o treino.

ALIMENTOS COM FIBRAS E GORDURAS

Aveias, cereais ou granolas;



Azeite, Nozes;



Amendoim.

As fibras de cereais como a aveia são fontes de carboidratos complexos que além de gerarem energias, podem proporcionar saciedade. A gordura pode ser uma boa fonte de energia, mas não podem ser consumidos imediatamente antes do treino.

ALIMENTOS COM CARBOIDRATOS

Raízes e tubérculos: macaxeira, batata-doce, tapioca;



Frutas: banana, ameixa, mamão ou açaí;



Sucos naturais: laranja e uva.

Ingerir alimentos ricos carboidratos complexos e baixo índice glicêmico como pré-treino é ótima escolha, já que essa substancia é essencial para manter a energia durante todo o exercício.

Chama no Zap! Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP





Fonte: GZH