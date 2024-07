5 exercícios de pilates na parede para perder a barriga em casa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O pilates na parede pode ser feito em casa de maneira simples e mesmo assim traz resultados eficazes. A prática se tornou popular nas redes sociais e tem ganhado muitos adeptos.

Esse tipo de treino não precisa de equipamentos. Ele utiliza a parede como apoio e proporciona benefícios como fortalecimento muscular, flexibilidade, correção de postura, diminuição de dores e muito mais.

Fazer pilates ajuda na queima de calorias e pode auxiliar no processo de emagrecimento natural e saudável.

Confira a seguir cinco exercícios simples para perder a barriga para incluir na sua rotina:

1) Prancha na parede:

Apoie as mãos na parede na altura dos ombros e caminhe para trás, mantendo o apoio na parede.

Fique assim por 30 segundos e repita três vezes.

2) Agachamento:

Faça agachamentos semelhantes ao comum, porém com as costas encostadas na parede.

3) Rolamentos na parede:

De costas para a parede e com os pés um pouco afastados, role a coluna até chegar ao chão, sempre com apoio na parede.

Volte à posição inicial.

4) Abdominais:

De pé, com os joelhos dobrados e as costas apoiadas na parede, mantenha essa posição e gire o tronco para cada lado.

Faça 15 repetições.

5) Ponte:

Deite-se no chão e eleve o tronco enquanto caminha com os pés na parede, levantando a área do quadril.

*Fonte: Notícias ao Minuto



